von Ralf Henningsen

11. September 2018, 17:51 Uhr

Die 49-jährige Birgit Matelski – hier ganz vorn mit 55 Kollegen an den Hörnumer Tetrapoden – ist neue Chefin des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) mit Hauptsitz in Husum und insgesamt 28 Standorten im Land. Als Nachfolgerin von Johannes Oelerich tritt sie ihr neues Amt am 15. September an. Seite 14