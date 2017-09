Tönning : Küsten-Kunst zum Ausklang der Kultursaison

vergrößern 1 von 1 Foto: roh 1 von 1

„Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, ein Künstler zu bleiben, wenn Du erwachsen bist“. Dieses Zitat von Pablo Picasso stellte Tönnings Bürgermeisterin Dorothee Klömmer in den Mittelpunkt ihrer Eröffnungsrede zur zweitägigen Ausstellung „Kunst im Packhaus“ mit über 30 Künstlern von der Westküste. Seit 2015 klingt hier die Eiderstedter Kultursaison aus und rückt dabei nicht nur die Werke der Großen ins Blickfeld, sondern bietet auch Kleinen ein Forum.

In diesem Jahr wurde die Arbeit des von Wolfgang Groß-Freytag geleiteten Kinder-Werkstatt-Ateliers (Kiwa) in Garding beleuchtet, die eindrucksvoll Picassos Aussage unterstreicht. Bilder der Kiwa-Kinder sind derzeit auch im Husumer Kreishaus zu bewundern, stellte Kreispräsident Heinz Maurus in seinem Grußwort heraus und betonte einmal mehr, wie wichtig es sei, schon die Jüngsten an die Kunst heranzuführen. Fantasievoll und facettenreich: die stilistische Bandbreite der Großen im Packhaus. Das Spektrum der Küsten-Künstler aus Dithmarschen, Nordfriesland und von der dänischen Insel Fanø reichte von Ölbildern, Aquarell-, Pastell- und Acrylmalerei über Zeichnungen, Collagen und Grafiken bis hin zu Skulpturen, Objekten und Keramiken. Da kamen Liebhaber realistischer und figürlicher Ausdrucksformen ebenso auf ihre Kosten wie Fans des Abstrakten. Und so bildeten sich an allen Ständen schnell Besuchergrüppchen, die miteinander diskutierten oder das Gespräch mit den Künstlern suchten.

„Anstöße geben, etwas in Bewegung setzen“ nennt Rainer Lischeski von der Arbeitsgruppe Packhaus als Ziel der zweitägigen Kunstschau, für die sich wieder viele Ehrenamtliche stark gemacht hatten. Rückte im vergangenen Jahr die Fotografie in den Fokus, wurde diesmal der Schwerpunkt „Westküste“ gesetzt. „Aber es gab weder thematische Vorgaben noch eine Jurierung“, erklärt Lischeski: „Wir wollten weg vom Elitären und auch Hobby-Künstlern ein Forum geben.“ Ausgeschlossen wurde lediglich Kunsthandwerk. Beeindruckend: Zu welchen kreativen Prozessen Licht, Weite, Wetter und Wind der herben Westküsten-Landschaft führen und wie inspirierend ihre reiche Formensprache auf Künstler wirkt. Nordsee, Wattenmeer, Strand und Deichlandschaft waren beliebte Motive, aber auch Architektur, Menschen und Tiere kamen nicht zu kurz. Neben Heiterem und Hintersinnigem, gab es auch Nachdenkliches zu sehen, setzten nicht zuletzt Skulpturen und Installationen ermutigende oder erschreckende Denkanstöße.

„Kunst im Packhaus“: ein Konzept, das aufgeht, Besucher aus nah und fern lockt und auch in diesem Jahr für einen spannenden Ausklang der Eiderstedter Kultursaison sorgte. „Die wurde sehr gut angenommen“, freute sich Vorsitzende Carmen Leden: „Touren und Veranstaltungen waren extrem gut besucht.“