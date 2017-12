Kindertagespflege in Nordfriesland : Künftig gibt es deutlich mehr Lohn

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Damit sie beruhigt ihren Jobs nachgehen können, sind viele Eltern nicht nur auf Kindertagesstätten und Krippen angewiesen, sondern auch auf Angebote von Tagesmüttern. Diese decken häufig auch jene Randzeiten vor 7 und nach 17 Uhr ab, in denen andere Einrichtungen noch nicht oder nicht mehr geöffnet haben. Das Problem: In Nordfriesland gibt es zu wenige dieser Kindertagespflege-Personen, die durchaus auch Männer sein können. Rund 50 hat der Kreis zurzeit in seiner Datenbank. Größer als das Angebot ist der Bedarf vor allem in größeren Orten wie Husum, Tönning, Garding, St. Peter-Ording und Leck, auf den Inseln Sylt und Föhr und eigentlich „überall rund um die Bahn“. So schildern Anna Woile und Karin Jacobsen-Jordt aus dem Fachbereich Jugend, Familie und Bildung des Kreises die Situation.

Um stärkere Anreize und bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, sollen die als Selbstständige arbeitenden Tagesmütter und -väter künftig deutlich besser entlohnt werden. Von 2018 an können sich die Aktiven über eine 21,5-prozentige Gehaltssteigerung auf durchschnittlich 4,92 Euro pro Kind und Stunde freuen. Denn in diesen Randzeiten ist das Gehalt noch einmal um einen Euro pro Kind und Stunde höher. Zusätzlich soll es künftig jährlich eine Anhebung um 2,5 Prozent geben. „Damit liegen wir im oberen Drittel Schleswig-Holsteins“, erklärte Landrat Dieter Harrsen in einem Pressegespräch im Husumer Kreishaus.

Damit wird ein Beschluss des nordfriesischen Kreistages vom Oktober umgesetzt. Dieser hatte aber nicht nur die erhöhte Entlohnung für die Aktiven in der Kindertagespflege – sie gilt für Kinder unter drei Jahren als gleichwertiges Angebot zur Krippe – beschlossen, sondern auch, deren Ausbildung qualitativ erheblich zu verbessern. „Wir sind dabei, unsere Schulungsmodule gründlich zu überarbeiten, um zukünftige Kindertagespflege-Personen dabei zu unterstützen, ihren anspruchsvollen Aufgaben noch besser gerecht zu werden“, erläutern Woile und Jacobsen-Jordt. So wird die Zahl der Schulungsstunden von 160 auf 200 angehoben und der praxisbezogene Teil in Form von Hospitationen auf 80 Stunden verdoppelt. Das klare Ziel: „Wir brauchen noch mehr Kindertagespflege-Personen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen.“ Auch wenn die Kleinen ab dem dritten Lebensjahr eine Kita besuchen sollen, um zu lernen, sich in größeren Gruppen zurechtzufinden, gibt es eben auch zu anderen Tageszeiten einen hohen Bedarf an Kindertagespflege-Personen, die bis bis zu fünf Kinder gleichzeitig betreuen dürfen. Und dieser kann zurzeit nicht vollständig abgedeckt werden, weil der Bedarf von Eltern, die Sylt-Pendler sind, im Tourismus, der Alten- und Krankenpflege oder im Einzelhandel tätig sind, nach wie vor groß ist. Dazu liegen die Geburtenzahlen heute deutlich höher als Fachleute noch vor wenigen Jahren erwartet hatten.

„Das ist eine positive Entwicklung, die den Kommunen nun allerdings auch zusätzliche Investitionen abverlangt“, zollte Landrat Dieter Harrsen allen Gemeinden Respekt, die sich auf diesem Gebiet engagieren und zusätzliche Angebote schaffen. Eine Rolle spielt nach Einschätzung des Kreises in diesem Zusammenhang auch der Zuschuss von bis zu 100 Euro pro Kind und Monat, um den das Land die Eltern inzwischen bei den Kita-Gebühren entlastet, sofern die Kinder das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Da die Herausforderung in Nordfriesland jedoch nicht flächendeckend über Kitas zu lösen sei, sei die Kindertagespflege so wichtig. „Da dürfen wir nicht abfallen als Region“, so Landrat Harrsen. Dies müsse auch der Kreis im Rahmen seiner Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion sicherstellen.

Anna Woile und Karin Jacobsen-Jordt aus der Kreisverwaltung freuen sich auf Anrufe von Frauen und Männern, die sich eine Zukunft in der Kindertagespflege aufbauen wollen. Sie sind erreichbar unter Telefon 04841/67565 oder per E-Mail an die Adresse annafranziska.woile@nordfriesland.de.

Im Übrigen bitten sie: „Damit die Kommunen und der Kreis Nordfriesland besser planen können, freuen wir uns, wenn junge Eltern ihre Kinder möglichst frühzeitig in einer Kita oder bei einer Kindertagespflege anmelden. Das erleichtert den Verantwortlichen ihre Organisationsarbeit ganz enorm – und es erhöht die Chancen, an der gewünschten Stelle einen Platz fürs Kind zu bekommen.“