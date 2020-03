Kritik an Glasfaser und Steuern

In Katharinenheerd ist man verärgert über wieder mal verschobene Arbeiten am Breitbandnetz und die Anhebung der Grundsteuern

Avatar_shz von Herbert Müllerchen

05. März 2020, 15:30 Uhr

Katharinenheerd | In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Katharinenheerd bekam das Gemeindegremium mit Joachim Haas Zuwachs. Der neue Gemeindevertreter tritt die Nachfolge von Franz Josef Fuß an, der bereits im vergangenen Jahr sein Mandat als Gemeindevertreter aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte.

Zu den zahlreichen Gästen gehörte auch Oliver Liedtke von der BürgerBreitbandNetz-Gesellschaft. Er berichtete über den derzeitigen Stand der Arbeiten zur Glasfaserversorgung. „Das Wetter sei sei geraumer Zeit ein sehr großer Unsicherheitsfaktor, was die Arbeiten erschweren würde. Dennoch sei das nötige Material bestellt. „Nach derzeitigen Planungen gehen wir davon aus, dass die ersten Anschlüsse im Herbst geschaltet werden können“, kündigte Liedtke an, womit er bei den Gemeindevertretern als auch bei den Gästen Verärgerung auslöste. Das Ende der Arbeiten sei immer wieder verschoben worden, lautete beispielsweise eine Kritik. „Das letzte Mal wurden die Anschlüsse für den Sommer angekündigt“, verlautete es aus Reihen der Zuhörer. Immer wieder sei man auf einen neuen Termin vertröstet worden. Liedtke zeigte Verständnis für die Vorwürfe und musste eingestehen, dass das Unternehmen mit den Arbeiten sehr in Verzug sei.

Noch bevor sich die Gemeindevertreter mit dem Haushaltsentwurf beschäftigen konnten, kritisierten sie die ihrer Meinung nach zu hohen Steuerbelastungen. Dabei kam es zu einem Wortgefecht über die festgesetzten Grundsteuer A und B. Da die Gemeinde seit Jahren ihren Haushalt nicht ausgleichen kann, ist sie vom Land mit einem Fehlbetragsausgleich abhängig. Aus diesem Grund hatte das Innenministerium in Kiel eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze angeordnet. Daraus ergab sich eine Bewertung der Grundsteuer A von 380 Prozent und der Grundsteuer B von 425 Prozent. Da es jedoch in der Gemeinde seit eh und je Sitte ist, beide Steuersätze A und B auf gleich hohem Niveau festzusetzen, wurde die Grundsteuer A auf 425 Prozent angehoben, obwohl dies aus der Sicht des Landes nicht nötig gewesen wäre. Dieser ungewöhnliche Schritt führte zur harschen Kritik aus den Reihen der Zuhörer.

Ein weiteres Thema war das Großprojekt Kirchensanierung auf Eiderstedt. Dabei ging es um einen Restbetrag aus der Sonderrückstellung Norderfriedrichskoog in Höhe von knapp 2100 Euro für das Kirchensanierungskonzept. Die Gemeindevertreter billigten die Rückzahlung an den Kreis Nordfriesland, die allerdings mit einer Bedingung verbunden war. So muss dieser Betrag in die Sanierungsarbeiten an der Kirche Katharinenheerd gesteckt werden. „Bei diesem Projekt sei man für jeden Cent dankbar“, so der Bürgermeister. Schließlich belaufen sich die Sanierungskosten an der Kirche in Katharinenheerd auf mehr als 470.000 Euro.

Zu guter Letzt erinnerte Heisterkamp an ein weiteres Projekt, woran sich die gesamte Dorfgemeinschaft beteiligen sollte. „Wir werden am 14. März wieder Schiet sammeln und unser Dorf schöner machen.“ Los geht’s um 13.30 Uhr an der alten Schule. Am Bahnhofsparkplatz wird ein Container aufgestellt. Nach getaner Arbeit lädt der Bürgermeister zum Beisammensein bei Kaffee und Kuchen ein.