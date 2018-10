Nach Einbruch : Kripo Husum sucht nach Einbrechern

Nach einem Einbruch in der Beselerstraße sucht die Kripo Husum mit Personenbeschreibungen nach Zeugen.

von Friederike Reußner

29. Oktober 2018, 15:41 Uhr

Am vergangenen Sonnabend sind Unbekannte gegen 21.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Beselerstraße eingebrochen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten. Kurz zuvor wurden bereits zwei Männer beobachtet, als sie ebenfalls in der Beselerstraße auffällig in Fahrzeuge schauten. Zeugen benachrichtigten die Polizei. Sie beschreiben zwei schlanke Männer, die jeweils zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß sind. Einer trug einen leichten Vollbart und eine dunkle Jacke und ein weißes T-Shirt. Der andere trug eine braune Daunenjacke und ein Cap. Die Fahndung nach den Männern verlief negativ. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo unter Telefon 04841/8300 in Verbindung zu setzen.