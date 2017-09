Mildstedt : Krimi-Dinner mit Tine Wittler

vergrößern 1 von 1 Foto: Jenny Picht 1 von 1

Sie ist bekannt als Einrichtungsexpertin bei RTL, als Buchautorin und als Barbesitzerin – aber Tine Wittler kann auch schauspielern und singen. Erstmals tritt sie beim Dinner-Theater „Krimödie Hamburg“ in der Komödie „Das weisse Rössl“ auf, die am Sonnabend (30.), 19 Uhr, im Mildstedter Kirchspielskrug (Hauptstraße 13) zu sehen ist. Es geht um Liebe und Eifersucht. Wer nun aber wen bekommt, und ob alle das Abenteuer überleben werden, erfährt der Zuschauer erst am Schluss. Kombiniert wird die fröhliche Unterhaltung mit einem Drei-Gänge-Menü.

Weitere Info unter www.krimoedie.de oder www.kirchspielskrug-mildstedt.de. Karten sind unter www.ADticket.de im Internet oder unter der Hotline 0180/6050400 erhältlich.