Kreistag berät über Klima und Mieten

12. September 2019, 15:47 Uhr

Husum | Zu seiner zehnten öffentlichen Sitzung in dieser Wahlperiode tritt der Kreistag Nordfriesland am heutigen Freitag (13.) um 9.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Husumer Kreishauses zusammen. Nach der Einwohnerfragestunde und Regularien geht es unter anderem um die Errichtung einer Katastrophenschutzhalle in Husum, die Neufassung der Satzung zur Förderung der Kindertagespflege und die zweite Nachtragshaushaltssatzung des Kreises für das Haushaltsjahr 2019.

Beraten und beschlossen wird ferner über das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, eine Vereinbarung zwischen dem Kreis und der Stiftung Nordfriesland zur Übernahme des Betriebes und der Unterhaltung der Richard-Haizmann-Stiftung, den Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft sowie die Stellungnahme zur Aufhebung der Mietpreisbremse.

Weitere Themen sind das landesweite Haltestellenkataster, die künftige Finanzierung des Projekts „Moin Lieblingsland“, kommunale Kooperations- und Koordinationsstrukturen für Gesundheitsförderung und Prävention, die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele, ein kreisweites Pfandbechersystem sowie der Oberflächen- und Grundwasserschutz.