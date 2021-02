Corona in Nordfriesland : Kreis: Schulen und Kitas sollen am kommenden Montag öffnen

Zunächst hieß es, die Entscheidung soll erst am Dienstag fallen.

Nordfriesland | Aufgrund des Corona-Ausbruchs im Husumer Schlachthof Danish Crown war die Inzidenz im Kreis Nordfriesland rasant angestiegen. Daraufhin war unklar, ob Schulen und Kitas am Montag (22.) in den "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" starten können. Am Mo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.