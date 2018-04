Bildhauerin aus Oldersbek : Kreative Ideen in Form bringen

Findet Bildhauerin Sigrid Stegemann Material, das sie formen kann, treibt sie ein Gedanke an: Was kann sie damit ausdrücken?

04. April 2018, 12:00 Uhr

Eigentlich saß der graue, rundliche Hase aus zart gemasertem Marmor schon eine Zeit lang auf seinem Postament in dem winzigen Flur und schnuffelte den Eintretenden entgegen – doch jetzt hat Sigrid Stegemann mit Argusaugen noch eine kleine Unebenheit an dem Objekt entdeckt: Nun hockt der Hase auf dem Arbeitstisch in ihrer Werkstatt und muss es ertragen, dass seine Ohren nochmals vorsichtig mit Hammer und Meißel bearbeitet werden . . .

Die 55-jährige Bildhauerin hat sich mit ihrer kleinen Familie nach Oldersbek in ein altehrwürdiges Bauernhaus mit Reetdach und „pulsierender Seele“ zurückgezogen. Da ist die riesige Küche mit den Holzdielen, der alte Ofen, in dem an kalten Tagen ein Feuerchen prasselt, da ist die weitläufige Werkstatt, die so herrlich chaotisch und gleichzeitig so wohlgeordnet ist, dass Sigrid Stegemann in Sekundenschnelle jeden noch so entlegenen Gegenstand mit gezieltem Griff herbeischafft. Der Blick aus dem niedrigen Fenster geht auf den etwas wilden Garten hinaus, mild besonnt an wolkenlosen Tagen und kategorisch inspiziert von der matronenhaften, vierfarbigen Familienkatze.

„Als Künstlerin musst du querdenken können – das braucht viel innere Energie“, sagt sie und kocht, wie um ihre Ansicht zu unterstreichen, erst einmal Kaffee, ganz nach altväterlicher Sitte mit aufgesetztem Filter. Eine Quelle zum Kraftschöpfen sei „stets bei sich selbst zu sein – ich glaube, das verlängert das Leben“, spinnt sie den Gesprächsfaden fort. Sigrid Stegemann ist anscheinend bei sich selbst: Geschickt, konzentriert und ganz bei der Sache, wenn sie in ihrer Werkstatt steht und entweder einem rubensgleich schwellenden weiblichen Torso aus Alabaster den letzten Schliff gibt, dem Marmorhasen die Ohren perfektioniert – oder eben in der Küche am Herd lehnt, Kaffee durch den Filter gießt und dabei über Kunst im Allgemeinen und ihre Arbeit im Besonderen philosophiert. „Wenn ich Material finde, das ich formen kann, läuft es in mir wie ein Film ab, was ich damit tun und ausdrücken möchte. Um eine Empfindung zu kommunizieren, braucht es einen bestimmten Werkstoff, gleichgültig, was es ist: Eine bestimmte Form verlangt nach dem passenden Material, sonst geht die Wirkung verloren“, sagt sie.

Ihr Streben von Kindesbeinen an war es, etwas zu formen, unter den Händen eine eigene Idee umzusetzen und wachsen zu lassen. Die Initialzündung lieferte der damals Drei- oder Vierjährigen der „große Bruder“, der schon zur Schule ging. Er malte ihr im Sand auf, wie das Abbild eines Hauses Tiefe gewinnt, indem es perspektivisch dargestellt wird. Sie entstammt einer rundherum kreativen Familie, die ihr den idealen Humus für eigene künstlerische Gedanken lieferte: Liebhaber der Werkstoffe Wolle und Bernstein die Eltern, ein Könner in der Gestaltung mit Holz der Großvater. Sticken brachte ihr die Großmutter bei. Nach der Schulzeit lernte sie drei Jahre Holzbildhauerei an der Werkkunstschule in Flensburg. Bald zog es sie unwiderstehlich nach Italien, dem Land der Bildhauerei. In der toskanischen „Marmorstadt“ Carrara studierte sie fünf Jahre lang Bildhauerei an der Accademia di Belli Arti. In den Sommermonaten ruhte der Studienbetrieb. Dann schnürte sie ihr Ränzel und kehrte nach Nordfriesland zurück, um Möbel für einen Tischlerei-Betrieb für hochwertiges Interieur zu schnitzen. Die Liebe zum Holz ist geblieben, obgleich dessen Bearbeitung nicht ganz einfach ist und nach ihren Worten Übung und Begabung erfordert. „Holz lebt, es ist eigenwillig in Wuchs und Maserung und kann bei falscher Bearbeitung aus- oder einreißen.“ Stein sei dagegen homogener in der Struktur. Auch die Arbeit mit Bernstein fesselt sie, besonders wegen des unermesslichen Alters und der Frische, die dem Material innewohnt: „Bernstein ist 50 Millionen Jahre alt und duftet immer noch harzig.“

Für verschiedene Schulen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern schuf sie Kunst am Bau – als Boote, Wellen oder überdimensionale Murmeln aus Beton. Dazu habe sie zunächst Formen und Model herstellen und anschließend ungeheure Mengen an Hochleistungsbeton zubereiten und mit Pigmenten einfärben müssen. Nervenschmalz habe die Konfrontation mit verwaltungstechnischen Ansprüchen, Vorgaben und Finessen gekostet, die der Künstlerin, die nach der perfekten Umsetzung einer Idee strebte, reichlich absonderlich vorkamen. „Wenn die Bildhauerei eine Zeit lang in den Hintergrund tritt, bin ich unglücklich“, sagt sie. Es sei, als müsse sie einem inneren Ruf folgen. „Es macht Spaß, neue Dinge zu erarbeiten. Ideen bauen aufeinander auf. Das ist Entwicklung und Wachstum, spür- und begreifbar. Es ist wie eine archaische Lebensenergie, ein tiefes, menschliches Gefühl – das ist Glück.“

Offene Workshops



Jeden Mittwoch von 19 bis 21 Uhr kann man bei Sigrid Stegemann in Oldersbek bei einem offenen Workshop mitmachen. Er kostet zehn Euro pro Person und Stunde. Das Credo der Bildhauerin: Soweit wie möglich arbeiten die Teilnehmer nach eigenen Wünschen. Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon 04848/1225 melden.