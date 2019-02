Wettbewerb in Husumer Gymnasium : Kreative Geister beim Egg-Race

Die Vielfalt der Lösungen beim physikalisch-technischen Wettbewerb in der Hermann-Tast-Schule erstaunte Lehrer und Zuschauer.

von Volkert Bandixen

18. Februar 2019, 16:07 Uhr

Die Spannung, die gestern bei der 21. Auflage des Egg-Race in der Mensa der Hermann-Tast-Schule (HTS) herrschte, war beinahe körperlich spürbar. Zahlreiche Mitschüler, Eltern und Lehrer fieberten bei dem physikalisch-technischen Wettbewerb für die Klassenstufen fünf bis acht mit, wer von den 20 Teilnehmern in 14 Teams am Ende sein Kunststoff-Überraschungs-Ei so präzise wie möglich am festgelegten Zielpunkt platzieren konnte.

Die zu entwickelnde Konstruktion sollte das Ei in den Zielbereich bringen, der sich vier Meter vor dem Startbereich und eineinhalb Meter seitlich versetzt davon befand. Eine dazwischen liegende Sperrzone durfte weder befahren noch überflogen werden. Abgesehen von der Nutzung elektrischer Energie und dem Einsatz von Lebewesen ließen die Teilnahmebedingungen alle Baumaterialien und Antriebsarten zu.

Genug Spielraum also für Kreativität, den die jungen Teilnehmer auch nutzten. Ob vom Start eines Ei-Mobils mit unterschiedlichen Rad-Größen von einer Rampe aus über die Nutzung der Energie, die ein Metall-Gewicht bietet, bis zu meterhohen Holz- und Plastikrohr-Konstruktionen reichten die fantasievollen Eigenbauten.

Als Sieger ging am Ende Nis Trede aus dem Wettbewerb hervor. Seine pfiffige Konstruktion brachte das gelbe Ei nur wenige Zentimeter an den Zielpunkt heran. Zweite wurde Sophia Pramschüfer und den dritten Platz erreichte das Team Nanke Carstens und Jil Christiansen.

„Die Vielfältigkeit der Ideen finde ich fantastisch – und die Ansätze der Problemlösung lagen so was von weit auseinander“, sagte Lehrer Nils Bücker, der das spannende Event moderierte. „Wir hatten bei der Aufgabenstellung daran gedacht, dass versucht wird, mit mehr oder weniger kleinen Fahrzeugen die Eier ins Ziel bringen, mit mehreren Meter hohen Konstruktionen haben wir überhaupt nicht gerechnet“, so der Pädagoge.

Man darf also auf das 22. Egg-Race im kommenden Jahr gespannt sein.