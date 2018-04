Nordfriesland : Kreative Alltagshelfer

Seit zehn Jahren engagieren sich Senior-Trainer auch in Nordfriesland für alle Altersgruppen. Eine „Zweigstelle“ in Niebüll ist geplant.

von hn

18. April 2018, 09:00 Uhr

„Erfahrung bewegt Nordfriesland, und Erfahrung weitergeben – das wollen wir leben“, betonte der Sprecher der Husumer Senior-Trainer, Johannes Schaer. Vor zehn Jahren ist dieses Projekt über das Diakonische Werk in Husum gestartet worden. Seniortrainer seien kontaktfreudige Menschen und Multiplikatoren in Sachen Wissen und Erfahrung.

Das Projekt geht auf eine Initiative des Landes Schleswig-Holstein zurück; die Kieler Regierung fördert Senior-Trainer auch finanziell. Zu einem landesweiten Netzwerk gehören elf Kompetenz-Teams: Husum ist eines davon. Mittlerweile laufen Vorbereitungen für ein Niebüller Team von Senior-Trainern als „Zweigstelle“. Eine Kooperation mit der dortigen Volkshochschule und der Familienbildungsstätte ist bereits in trockenen Tüchern. „Wir freuen uns, dass wir in Niebüll mit offenen Armen aufgenommen worden sind und danken den Verantwortlichen der Stadt, dass sie so unkonventionell und unbürokratisch mitmachen“, erklärte Johannes Schaer. „Wenn wir von einer Idee überzeugt sind, dann holen wir alle an einen Tisch und fangen mit der Arbeit an – möglicherweise wird später ein wenig nachjustiert.“

Volker Schümann, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Husum, zählte in einer Feierstunde in der evangelischen Familienbildungsstätte in Nordfrieslands Kreisstadt auf, was die Senior-Trainer alles leisten: „Sie sind tätig bei der Integration von Geflüchteten, bei der Hausaufgabenhilfe, als Ämterlotsen oder als Alltagshelfer bei Menschen, die nicht mehr so recht mobil sind, engagieren sich im Besuchsdienst, bei Spiele-Nachmittagen, als Fahrdienst oder als Nachbarschaftshilfe oder organisieren Selbstverteidigungskurse.“ Und Siegfried Puschmann, Nordfrieslands stellvertretender Kreispräsident, ist überzeugt: „Ihre Erfahrungen und Qualitäten braucht die Gesellschaft.“

Husums Bürgervorsteher Peter Empen meinte, dass früher „Oma und Opa“ Senior-Trainer gewesen seien: „Sie haben das Skatspielen oder einen Nagel in die Wand zu schlagen gelehrt – doch heute sind die Ansprüche komplexer und vielschichtiger.“ „Ich bin stolz auf eine große Gruppe engagierter Trainer und Trainerinnen“, sagte Martina Radtke, die Leiterin der evangelischen Familienbildungsstätte.

Dass ein Senior-Trainer auch zaubern kann, bewies Erwin Joost, der sein Publikum mit seinen Tricks verwirrte und köstlich unterhielt.



Wer Interesse hat, sich ebenfalls bei den Senior-Trainern zu engagieren, ist herzlich eingeladen, sich zu melden in der evangelischen Familienbildungsstätte unter Telefon 04841/2153.