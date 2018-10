Eidersperrwerk : Kran verursacht schweren Unfall

Dass ein Lkw-Fahrer vergessen hatte, seinen Kran einzufahren, richtete großen Schaden am Eidersperrwerk an. Auch seine Beifahrerin wurde schwer verletzt.

von hn

01. Oktober 2018, 15:22 Uhr

Am Freitagnachmittag hat sich auf der Landesstraße 305 am Eidersperrwerk ein Verkehrsunfall mit einem Lkw ereignet. Während der Fahrzeugführer unversehrt blieb, wurde seine Beifahrerin schwer verletzt.

Gegen 15.15 Uhr war der Lkw-Kipper mit Kran auf der L 305 in Richtung Wesselburenerkoog unterwegs. Nach Arbeiten in St. Peter-Ording hatte der 72-jährige Fahrzeugführer vergessen, den Kran wieder einzufahren. Mit schweren Folgen: Der Kran stieß bei der Einfahrt in den Tunnel des Sperrwerks gegen die Betondecke, riss ab und geriet unter den Laster. Das Fahrzeug blieb danach auf dem Gehweg im Tunnel stehen.

Die Beifahrerin und Ehefrau des Unfallfahrers erlitt bei dem Vorfall schwere Rückenverletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An dem Kipper entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro, die Schadenssumme an dem Sperrwerk dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen, wie die Polizei mitteilt.