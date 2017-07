Diesen Freitag : Kraftklub mischt den Speicher auf

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Frey 1 von 1

Warum nicht gleich hundert Jahre Vertragslaufzeit? Mit ihrem ebenso hohnlachenden wie gesellschaftskritischen Lippenbekenntnis zum Arbeitgeber hat die Gruppe Kraftklub einen echten Hit gelandet: Die Loyalitäts-Hymne mit dem Maso-Refrain „Lass mich dein Sklave sein“ der fünf Indie-Rocker aus Chemnitz läuft derzeit auf allen möglichen Radiokanälen rauf und runter. „Sklave“ ist nach „Ich will nicht nach Berlin“ und „Schüsse in die Luft“ ein weiteres musikalisches Statement, das man nur schwer aus den Ohren bekommt. Dem Geschäftsführer des Husumer Speichers ist es gelungen, die krass angesagte Band in die Hafenstraße zu holen: Kraftklub dreht an diesem Freitag in der Storm-Stadt auf. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, Tickets soll es am heutigen Dienstag um 14 Uhr auf der Internetseite www.krasserstoff.com geben.

von Lars Peters

erstellt am 18.Jul.2017 | 08:05 Uhr