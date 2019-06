Simonsberg : Kradfahrer rammt Anhänger-Gespann

Der 19-Jährige Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

von Helmuth Möller

30. Juni 2019, 17:01 Uhr

Simonsberg | Bei einem Auffahrunfall hat sich am Sonntagmorgen ein Kradfahrer verletzt. Gegen 9 Uhr befuhren in Simonsberg ein Autofahrer und ein Motorradfahrer die Straße „Mühlenteich“ – von Witzwort kommend in Richtung Husum. Der Pkw-Fahrer stoppte seinen blauen Ford mit Anhänger vor einem Haus. Der folgende Kradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf den Anhänger auf. Der 19-jährige Biker stürzte und verletzte sich. Er wurde ins Klinikum Nordfriesland verlegt.

