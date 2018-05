Investitionen in Witzwort : Kosten für Schulbetreuung steigen erheblich

Der Schulverband in Witzwort berät über den Finanzplan für das kommende Jahr. Steigende Kosten entstehen auch durch die verlängerte Betreuung in der Schule.

von shz.de

04. Mai 2018, 12:00 Uhr

Es geht voran auf der Baustelle der neuen Sporthalle in Witzwort. In der Schulverbandssitzung gab Schulleiter Jörg-Hinrich Meier bekannt, dass der Unterricht so gut wie störungsfrei laufe. „Wir haben an jedem Dienstag ein Treffen mit den Handwerkern und Architekten – und auch unser Verbandsvorsteher ist immer dabei. Wir hatten mit viel mehr Lärm und Belästigung gerechnet. Die Handwerker gehen sehr rücksichtsvoll zu Werke, so dass unser Unterricht problemlos weiterlaufen kann.“ Auch die Entwicklung der Schülerzahlen sei durchaus erfreulich: „Die 100 haben wir nicht vollbekommen, aber mit 99 Schülern stehen wir sehr gut da“, sagt Meier.

Schulverbandsvorsteher Willi Berendt stellte rückblickend fest: „Den Bau der neuen Turnhalle haben wir im Oktober auf den Weg gebracht – und das war auch das, was uns am meisten beschäftigt hat.“

Das schlägt sich auch in dem Anstieg der Schulverbandsumlage nieder. Amtsvertreter Bernd Schubert trug die weiteren Einzelheiten des Finanzplans für 2018 vor. Insgesamt sind Erträge von 291.500 Euro, Aufwendungen von 307.900 Euro und somit ein Fehlbetrag von 16.400 Euro vorgesehen. Die im vergangenen Jahr beschlossene Ausweitung der Betreuungszeiten (jetzt 12 bis 17 Uhr) an der Schule bedeutet einen Anstieg des Gemeindeanteils von bisher 6800 auf 25.300 Euro. Auch die Personalkosten der Schule erhöhen sich weiter, darauf entfällt ein Teil auf die Zuschüsse für den Bundesfreiwilligendienst.

Nach Abzug der Zuweisung vom Landkreis verbleibt dem Schulverband ein Eigenanteil von 18.900 Euro. Bedingt durch die Teilfinanzierung des Sporthallen-Neubaus über Darlehen müssen für die Zinszahlungen 10.000 Euro zusätzlich eingeplant werden.