Hattstedt : Kooperation für Hattstedts Natur

Einen zukunftsweisenden Empfehlungsbeschluss für die Gemeindevertretung segneten die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses Hattstedt ab. Sie brachten ein gemeinsames Leitbild zum Naturraum Schobüller Berg/Wittland auf den Weg. Mit in das Projekt-Boot sind sowohl die Kommune als auch der Turn- und Sportverein (TSV) Hattstedt und der Naturschutzverein NBN (Naturengagement Bürgerwindparks Nordfriesland) eingebunden.

Was sich dahinter verbirgt, erläuterte der Ausschuss-Vorsitzende Rolf Stechmann. Einen einzigartigen Blick erleben Spaziergänger, wenn sie vom 30 Meter hohen Schobüller Berg in Richtung Nord-West hinabblickten. Dort in der Gemarkung Wittland, die zum Gemeindegebiet Hattstedt gehört, erschließt sich dem Auge die Ursprünglichkeit der Landschaft mit kleinen, von baumlosen Trockenwällen umgebenen Wiesen, unterbrochen von Heideflächen. „Es lässt sich erahnen, wie sehr Theodor Storm der Ort zum Verfassen seines Gedichtes ‚Abseits‘ inspiriert haben muss“, so Stechmann. In diesem reizvollen Landschaftsschutzgebiet liegt auch der Sportpark des TSV Hattstedt.

„Bei der Erweiterung der Anlage wuchs bei den Gemeindevertretern und im TSV-Vorstand der Wunsch, sich noch mehr als bisher für die Erhaltung des Schutzstatus in der Umgebung einzusetzen und ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, um so auch Sport und Natur nachhaltig zu verbinden. Besonders wenn Jugendliche und Kinder mitgenommen werden, entwickeln sie auch ein ganz anderes Verhältnis dazu“, so Stechmann. Zentrales Anliegen sei es, das inzwischen etwa zwölf Hektar große Areal – einiges an Land konnte durch den NBV dazugekauft werden – zu schützen, zu bewahren und umweltpädagogisch aufzuarbeiten und jedem zugänglich zu machen. Dabei sollen auch die in unmittelbarer Nähe liegenden gemeindeeigenen Flächen im Bereich Wittland, bestehend aus Heide, Magerwiesen, Sandwegen und Wällen, einbezogen werden. Ihn selbst, so der Ausschuss-Vorsitzende, habe das Anliegen der Beteiligten besonders gefreut, denn schon seit 20 Jahren arbeite er gemeinsam mit dem Verein NBN – an vorderster Front Michael Drechsler und Jens Feddersen, die auch schon einmal dem Ausschuss vorgestanden hatten – daran, die Akzeptanz für die Natur zu erhöhen. Zugute kamen ihm dabei die zahlreichen Aktivitäten des Vereins, die wiederum durch Franz Brambrink, dem Leiter des Fachdienstes Umwelt beim Kreis Nordfriesland, dem Fachunternehmen Amphi Consult sowie dem Anlieger und Grundschullehrer Christen Hingst, fachlich unterstützt wurden.

So seien die Heideflächen für ihre natürliche Weiterentwicklung geplaggt, neue Heide angesät, der nicht dorthin gehörende Fichtenwald gekappt und dafür Eichen gepflanzt worden. „Wir haben jetzt 50 Prozent Wald-, 50 Prozent extensiv bewirtschaftete Weiden- und Wiesenflächen inklusive Heide“, so Drechsler (NBN). Alle Maßnahmen seien aus Vereinsvermögen sowie Ausgleichsgeldern der Windkraft bezahlt worden – etwa rund 60.000 Euro. Darüber hinaus habe man Teiche angelegt, die dem Amphibienschutz dienen.

Überhaupt, ergänzt Feddersen, sei Wittland eine Naturoase. Sowohl Insekten als auch Wald-, Wiesen- und Seevögel seien hier zu Hause. Viele Bürger nutzten das Gebiet für ihre Erholung mit der freien Sichtachse bis hin nach Wobbenbüll und zur Nordsee. Die Struktur solle erhalten werden. Für ständige Pflegemaßnahmen werde der Verein eine 450-Euro-Kraft einstellen. Wie nun der Sport in die Planung hineinspielt, erläuterte TSV-Chef Thorsten Schulze: „Von Anfang an haben wir beim Bau des Sportparks auf Natur- und Umweltschutz geachtet. Die fast autarke Energieversorgung des Clubheims und der Solartankstelle für E-Bikes ist zu nennen, genauso wie die barrierefreien Einrichtungen.“ Konkret werde an der Anlage eines Trimm-Dich-Pfades sowie einer Nordic-Walking-Strecke für jedermann vom Sportpark durch das Landschaftsschutzgebiet bis hin nach Husum gearbeitet. Dabei soll auch das Vereins-Café mit eingebunden werden. Urlauber und Einheimische könnten davon profitieren und es werde Natur und Freizeit miteinander verknüpft. Auf dem gesamten Sport-Gelände sind Nistkästen und -hilfen angebracht. Maulwürfe würden nicht mit Gift bekämpft, sondern mit natürlichen Feinden, den Falken. An den Spielfeldrändern gibt es zwei Falkenstangen, auf denen sich die Raubvögel gern niederlassen und auf ihre Beute warten. „Das hat schon Erfolge gezeigt“, so Schulze.

Weitere Planungen, wie der Bau eines Kunstrasen- und Hybridrasenplatzes laufen. So vermeide man die Versiegelung der Flächen und sie bleiben wasserdurchlässig. Eine weitere Idee ist die Anlage eines Fledermausberges, der aber auf für Trainingszwecke geeignet wäre und im Winter zum Rodeln genutzt werden könne. „Mein ganzes Team ist Feuer und Flamme für das Projekt“, so der Vorsitzende.