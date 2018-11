Farvenspeel : Konzerte in Ostenfeld und Stapel

Die Gruppe Farvenspeel tritt am 7. und 9. Dezember in Ostenfeld und Stapel auf.

von hn

25. November 2018, 13:42 Uhr

Zu einem Weihnachtskonzert der besonderen Art lädt die Gruppe Farvenspeel & Freund(e) ein. Das Motto: „Winter im Norden & Wiehnacht bi uns“. Das Ensemble tritt unter anderem am Freitag, 7. Dezember (19.30 Uhr), in der St.-Petri-Kirche in Ostenfeld und am Sonntag, 9. Dezember (18 Uhr), in der St.-Katharinenkirche in Süderstapel auf. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn. Mit einem Programm aus eigenen und bekannten Liedern werden die Besucher mit romantischen Klängen auf Hoch- und Plattdeutsch durch den Abend geführt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Info unter www.farvenspeel.de.