Hilfe für Kinder in Osteuropa : Konvoi der berührenden Erlebnisse

Mit jeder Menge schönen, aber auch ergreifenden Erlebnissen im Gepäck sind sie zurückgekehrt: fünf Nordfriesen, die den traditionellen Weihnachtspäckchen-Konvoi mehrerer Serviceclubs nach Osteuropa begleitet haben. Anfang Dezember war der Tross im Rahmen der bundesweiten Aktion im hessischen Hanau gestartet – zwei Wochen, nachdem in nordfriesischen Schulen, Kindergärten und Firmen knapp 2800 Geschenke eingesammelt worden waren. In ganz Deutschland kamen in diesem Jahr 132.000 Päckchen zusammen, die auf 28 Lastwagen geladen wurden. So viele wie noch nie. Verteilt wurden sie eine Woche lang an bedürftige Kinder in Rumänien, Moldawien, Ukraine und Bulgarien. Dass die Geschenke den Kleinen direkt übergeben wurden, dafür garantierten die Mitglieder der beteiligten Serviceclubs Round Table, Ladies Circle, Old Table und Tangent Club.

„237 Helfer, die für die Übernachtungs- und Verpflegungskosten selbst aufkommen, sind dieses Jahr mitgefahren – das zeichnet unsere Aktion aus“, schwärmt Moritz Steiner, der neben Daniel Keyser (beide Round Table Südtondern) und Vanessa Holdysz mit weiteren 50 Helfern und 15 000 Päckchen nach Moldawien gefahren ist. In der rumänischen Region Drobeta waren dagegen Christian Singelmann (Round Table Husum) und Jann-Henning Dircks (Old Table Husum) mit dem firmeneigenen Lkw und den Geschenken aus Nordfriesland unterwegs.

Für sie alle ließ der Blick in strahlende Kinderaugen eine lange Woche mit bis zu 50 Stunden Anfahrt zu einer unvergesslichen Erfahrung werden. „Die Inhalte der nordfriesischen Päckchen haben stets große Freude bei den rumänischen Kindern hinterlassen, die vermutlich nur dieses einzige Weihnachtsgeschenk erhalten werden“, berichtet Singelmann.

Dircks erinnert sich an einen besonderen Moment bei der Überfahrt von einer Dorfschule zur nächsten: „Wir sahen aus dem Lkw heraus ein Mädchen im Schlamm stehen – lediglich mit einer Stoffhose bekleidet, ohne Schuhe. Glücklicherweise hatten wir neben den Päckchen auch einen Klamotten-Beutel geladen, den wir der Kleinen übergeben konnten. Ihre Freude daran kann man nicht beschreiben.“

Und aus Moldawien berichteten Holdysz und Keyser: „Die familiären Bedingungen schienen häufig an der Grenze zum Minimum zu sein. Aber der Umgang mit den Kindern und Beeinträchtigten in den teilweise auch ohne Ankündigung angefahrenen Kindergärten, Schulen, Behindertenheimen und ärztlichen Einrichtungen war so liebevoll, dass es uns alle sehr berührt hat.“