Bredstedt : Konfirmanden backen 5000 Brote

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Brotbacken für einen guten Zweck hieß es für acht Konfirmanden der Kirchengemeinde Bredstedt in Meyers Backstube in Struckum. Damit beteiligten sie sich an der bundesweiten Aktion der Evangelischen Kirchengemeinden zugunsten „Brot für die Welt“ in Kooperation mit Bäckereien. Das Motto lautete „5000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“.

Der Chef des Hauses, Mathias Meyer, ließ es sich an seinem freien Nachmittag nicht nehmen, die Truppe mit Pastor Peter Schuchardt zu begrüßen. Er übernahm die Regie, erzählte vieles über den Beruf des Bäckers und führte die jungen Leute durch die Backstube. Dann durften die Akteure selbst Hand anlegen. Mit den richtigen Zutaten, wie Weizen- und Roggenmehl, Leinsamen, Kürbiskernen und Salz wurde der Teig in der Rührmaschine gemischt. Am meisten Spaß machte allen das Kneten des Teiges und Formen der Brote. Am Ende wurden 160 Brote in den Ofen geschoben.

In den kommenden zwei Wochen wird es in der Backstube weiter verkauft. Den größten Anteil will der Chef des Hauses spenden.