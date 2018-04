Expertenrunde mit Minister : Kommt Zeit – kommt Wasserstoff

Die Westküste als Vorzeige-Region: Eine erneuerbare Energieform zwischen Chancen, Möglichkeiten und Hemmnissen.

von Lars Peters

04. April 2018, 07:00 Uhr

Dieser Treibstoff könnte den „echten Norden“ auf eine neue Ebene heben: Wasserstoff. Doch keine Vorreiterrolle fürs Land ohne geänderte Rahmenbedingungen vom Bund. Diese Botschaft nahmen rund 40 Gäste aus einer Podiumsdiskussion mit, die der Wirtschaftsrat der CDU im Husumer Hotel Altes Gymnasium veranstaltete. Dabei traf eine illustre Expertenrunde auf Dr. Bernd Buchholz, den Landesminister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus. Moderiert wurde der Gedanken- und Wissensaustausch von Dr. Martin Grundmann, Geschäftsführer der Breklumer Arge Netz GmbH und Sprecher der Wirtschaftsrats-Sektion Nordfriesland.

„Erneuerbare Wasserstoffnutzung in Schleswig-Holstein“ – dieses Thema lockte auch eine Koryphäe aus dem Breisgau an die Nordsee: Dr. Christopher Hebling, Koordinator des Geschäftsfeldes Wasserstofftechnologien am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) mit Sitz in Freiburg. Der weit gereiste Gastredner ordnete die Wasserstoff-Technologie in den Kontext der Energiewende ein. Während man früher Strom und Wärme nach Bedarf produziert und bereitgestellt habe, gehe es heute darum, den Anteil der erneuerbaren Energien zu maximieren. „Laut Bloomberg werden bis 2040 auf diesem Sektor 7,4 Billionen US-Dollar investiert, also etwa 400 Milliarden pro Jahr“, zitierte Hebling die Prognose eines renommierten Informations- und Finanzdienstleisters. Mit Hinweis auf das Hydrogen Council – eines Zusammenschlusses von Vertretern führender Industrie-Unternehmen, die sich im vergangenen November im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Bonn getroffen hätten und deren Zahl mittlerweile auf 40 angewachsen sei – machte Hebling das immense Potenzial deutlich: Im großen Stil eingesetzt, könnte Wasserstoff ein Fünftel aller bis 2050 verwendeten Energieformen ausmachen. Das würde den derzeit jährlichen CO2-Ausstoß um etwa sechs Giga-Tonnen senken – ein Beitrag zu 20 Prozent niedrigeren Emissionen, die notwendig seien, um das Zwei-Grad-Ziel der internationalen Klimaschutz-Politik zu erreichen.

Das Land zwischen den Meeren als Wasserstoff-Pionier: Welche Möglichkeiten und Chancen sich in Schleswig-Holstein ergeben, das machten allein schon drei der vier „konkreten Anwendungsprojekte“ (Grundmann) deutlich, die an diesem Abend in Husum kurz vorgestellt wurden. Dabei erklärte zunächst Tim Brandt, Geschäftsführer der Wind to Gas Energy GmbH in Brunsbüttel, wie sich unter anderem über eine 2,4-Megawatt-Windkraftanlage der Treibstoff-Bedarf von 1740 Autos decken lässt. Allerdings nehme Deutschland auf dem Energiewende-Index lediglich Platz 16 ein (die führenden Länder sind Schweden, Norwegen und die Schweiz). „Ohne Anpassung der Rechtsform kriegen wir die PS nicht auf die Straße“, forderte Brandt eine Anpassung von investitionshemmenden Entgelt-, Umlagen- und Abgaberegelungen.

Reinhard Christiansen, Geschäftsführer der Bürgerwindpark Ellhöft GmbH, deren 50 Mitglieder voll auf die Wasserstoff-Produktion setzen, nahm in diesem Zusammenhang das Wort „Blödsinn“ in den Mund: „Wir haben so viel Energie und holen sie trotzdem noch vom Scheich.“ Die Technik sei vorhanden, man müsse sie nur umsetzen.

Wasserstoff sei über die Brennstoffzelle (wo dieser mit Sauerstoff reagiert) vor allem auch einsetzbar für schwere Transporte, für lange Strecken – „ohne zwischendurch neu aufzutanken“. Darauf wies Martin Grundmann hin, dessen Arge Netz sich auf die Fahnen geschrieben hat, konzentriert an Systemlösungen für eine sichere, bezahlbare und klimagerechte Versorgungssicherheit auf Basis von erneuerbaren Energien zu arbeiten.

Für ihn sei entscheidend, die Bürger mitzunehmen und eine breite Akzeptanz für die Wasserstoff-Technologie zu schaffen, sagte Werner Weßing. „Die Welt kommt nicht auf uns zu, sondern wir müssen sie gestalten“, so der Gas-Programm-Manager der Eon-Metering GmbH in Essen.

„Den Wirtschaftsminister interessiert im Wesentlichen, welche Chancen sich aus welchen neuen veränderten Technologien für die wirtschaftliche Prosperität des Landes ergeben“, erklärte Buchholz. Es sei „wahnsinnig viel technisch möglich und für uns hier im Lande auch sinnvoll“ – aber es sei auch so, „dass nicht alle in der ganzen Republik Beifall klatschen“. Gleichwohl müsse der regulatorische Rahmen in Berlin angefasst werden. Sein Job sei es, so Buchholz, alles dafür zu tun, damit Schleswig-Holstein die Chance nutzen könne, beim Thema Wasserstoff eine Vorreiterrolle einzunehmen. „Am Ende muss es auch der Markt richten.“