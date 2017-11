Verein Land in Sicht baut in Husum : Körperlich, geistig oder seelisch beeinträchtige Menschen erhalten in Husum ein Zuhause

vergrößern 1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

Wer durch das Osterende fährt oder läuft, der kommt unweigerlich an einer Baulücke vorbei. Seit gut zwei Jahren wuchert auf dem fast 800 Quadratmeter großen Areal Unkraut und breitet sich immer weiter aus. Dabei liegt bereits seit Dezember vergangenen Jahres eine Baugenehmigung vor, wie Ursula Belker, Vorsitzende des Vereins Land in Sicht erklärt.

„Wir haben viele Kämpfe durchgestanden, bis wir das Dokument in den Händen hielten.“ Danach sollten im Februar bereits die ersten Steine gesetzt werden. Alles schien in trockenen Tüchern zu sein, doch dann tauchten neue Probleme auf. Immer wieder musste der Baubeginn verschoben werden. Der Verein möchte auf dem Grundstück mit der Postanschrift Osterende 107 ein Gebäude mit zwölf Wohnungen errichten. In dem zweigeschossigen Komplex sollen zehn Wohnungen mit bis zu 40 Quadratmetern sowie weitere Einheiten mit rund 80 Quadratmetern Wohnfläche entstehen.

Seit 2003 betreut Land in Sicht neben Menschen mit seelischen auch solche mit körperlichen und/oder geistigen Behinderungen – auf der Basis von Einzelfallentscheidungen sowie seit 2011 gemäß einer Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem Kreis Nordfriesland. „Der Neubau soll entsprechend unseren Vereinszielen der ambulanten Eingliederungshilfe dienen“, erläutert die Vorsitzende. „Die Klienten sollen befähigt werden, Alltags- und Lebenskompetenz zu erwerben, um in lebenspraktischen, aber auch in sozialen und emotionalen Fragen größtmögliche Selbstständigkeit zu erlangen“, ergänzt Diplom-Pädagoge und Geschäftsführer Janpeter Block. „Die sozialpädagogische ambulante Betreuung leistet einen Beitrag zu Inklusion der Klienten in das Gemeinwesen“, stellt Rainer Damschen, zweiter Vorsitzender des Vereins, fest.

Das Haus solle grundsätzlich für jeden offen sein, berichtet Belker. Eine „repräsentative Durchmischung“ der Hausgemeinschaft sei sogar ausdrücklich erwünscht. Das Angebot richte sich auch an körperlich und/oder geistig behinderte Frauen oder Männer, die beim Übergang vom Elternhaus in die eigene Wohnung umfassender sozialpädagogischer und teilweise pflegerischer Betreuung bedürfen. Ein Teil der Wohnungen sei auch für Berufsschüler, Auszubildende und alleinerziehende Mütter und Väter vorgesehen.

„Auf der Suche nach einem geeigneten Standort haben wir uns ganz bewusst Richtung Stadtmitte orientiert“, gibt Belker zu verstehen. „Unsere Bewohner sollen dort wohnen, wo Leben ist.“ Doch noch wartet der Verein auf den Baubeginn. Und der hängt vom Finanzierungskonzept ab. „Wir haben einen Zuschuss bei „Aktion Mensch“ beantragt“, sagt Belker, die mit 99-prozentiger Sicherheit davon ausgeht, dass von dieser Seite eine Förderung in Höhe von 280.000 Euro zu erwarten ist. Dann würden acht Wohnungen durch Aktion Mensch unterstützt, darunter vier sogenannte Rollstuhl-Wohnungen. „Allein die Kosten für die Erstellung des Gebäudes belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro“, rechnet Geschäftsführer Block vor.

Zum Finanzierungsmodell gehört auch die Idee, die verbliebenen vier Wohnungen zu verkaufen. „Dafür suchen wir Investoren“, sagt Belker. Der Verein würde die Wohnungen dann wieder anmieten. Haus und Wohnungen werden barrierefrei zugänglich sein. Auch auf eine moderne Wohnungseinrichtung habe man bei der Planung Wert gelegt, sagt Block. Zudem werde ein stadtbildprägender Bau entstehen, berichtet Rainer Damschen: „Wenn das Gebäude erst einmal steht, wird es ein Blickfang sein.“