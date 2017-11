St. Peter-Ording : Knapp zwei Millionen Euro verdient

vergrößern 1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording (TZ) steht gut da. Das wurde in der Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde deutlich, in der der Jahresabschluss für 2016 vorgestellt wurde. Einen Überschuss von 1,854 Millionen Euro verzeichnet der Eigenbetrieb der Kommune. Damit sind Aktiva und Passiva in Höhe von rund 25,6 Millionen Euro ausgeglichen. Die Eigenkapitalquote von 50,6 Prozent liegt weit über den in der Eigenbetriebsverordnung geforderten 30 bis 40 Prozent. An Tourismus-Direktor und Bürgermeister Rainer Balsmeier gewandt sprach Hans Halket Kraus (SPD) seine Anerkennung aus: „Sie haben mit ihrer Mannschaft einen tollen Job gemacht.“ Ausschuss-Vorsitzender Richard Flohrs Richardsen (CDU) verfestigte dieses Lob mit der Erinnerung an die inzwischen „seit Jahren positiven Ergebnisse“. Balsmeier hörte das gerade auch für das TZ-Team gerne: „Das machen die Mitarbeiter schon sehr gut.“ Er wies dann aber auch auf die guten Rahmenbedingungen, die weltpolitische Lage und vor allem die Tatsache hin, dass alle zusammen, Politik und Verwaltung, gemeinschaftlich den Weg des Investierens gegangen seien.

Ein weiteres Thema waren die Räume im Gemeindezentrum am Marktplatz, die bislang das Jugendzentrum genutzt hat. Dies befindet sich in neuer Formation als JOS bereits im neuen Gebäude in der Pestalozzistraße 62, auf dem Gelände des Nordseegymnasiums. Die dadurch frei gewordenen Räume im Gemeindezentrum sollen nach Renovierung vom Familienzentrum genutzt werden. Dieses ist organisatorisch an die evangelischen Kindertagesstätte angedockt Die Finanzierung soll so erfolgen, dass das Familienzentrum als Nachnutzer für das Jugendzentrum fungiert und damit zugleich der seit 1985 bestehende Kooperationsvertrag zur Finanzierung des Gemeindezentrums mit der Kirche auch sinnvoll fortgesetzt wird. Der Kostenrahmen bliebe. Einstimmig wurde dafür votiert.

Der Antrag der SPD-Fraktion für den Erhalt öffentlichen Parkraumes war schon in nicht-öffentlicher Sitzung des Bauausschusses Beratungsgegenstand. Das Hotel Aalernhüs hatte seinen Willen zum Kauf des bei seinem Gelände angesiedelten Parkplatzes bekundet. Aufgrund der derzeitigen Parksituation im Ort und weiterer Entwicklungen ist eine Überprüfung beantragt. Das erscheine sinnvoll, so Hans Halket Kraus. Die SPD-Fraktion ziehe den Antrag deswegen zurück. Da aber Willi Bahrenfuß (AWG) für Verkauf plädierte, wurde abgestimmt. Mit Mehrheit wurde ein Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt.

Der zweite Antrag betraf den Kauf von Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG. Die intensive Diskussion zwischen den Ausschuss-Mitgliedern endete in einer deutlichen Abstimmung mit einmal Ja, zwei Enthaltungen und viermal Nein gegen den Netzanteilkauf. Trotz gegenteiliger Abstimmung wird der Kauf in der Sitzung der Gemeindevertretung verhandelt. Der Finanzausschuss gibt nur eine Empfehlung.

Letzter Punkt waren die Umlagebeiträge an den Kreis und das Amt sowie auch die an den Schulverband. Hierzu stellte der Bürgermeister fest, dass gegenüber 2016 bei Beachtung aller Positionen rund 400 000 Euro mehr zu zahlen seien. Summa summarum kämen durch die Kita weitere 200 000 Euro hinzu, so dass für den Haushalt allein dadurch insgesamt schon einmal 600 000 Euro Mehrausgaben anfielen.