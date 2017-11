Gestiefelter Kater in Husum : Kluger Kater stiefelt ins Husumhus

vergrößern 1 von 1 Foto: Landestheater 1 von 1

von

erstellt am 24.Nov.2017 | 17:15 Uhr

Der gestiefelte Kater nach dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm kommt am Mittwoch, 29. November, und Donnerstag, 30. November, jeweils 9 Uhr und 11 Uhr, ins Husumhus. Das Weihnachtsstück von Thomas Freyer, aufgeführt vom Landestheater, richtet sich an Kinder ab fünf Jahren. Am Hofe herrscht helle Aufregung: Die Schatzkammern sind leer, der König will sparen und entlässt die Bediensteten. In einem anderen Teil des Königreichs verzweifelt auch Hans, dem vom Erbe des Vaters nichts geblieben ist – außer einem Kater. Immerhin: Der kann sprechen und will helfen, wenn er dafür ein paar Stiefel bekommt. Mit ihnen bringt das schlaue Tier Hans, die Prinzessin, den König und Gustav dazu, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Karten gibt es bei den Husumer Nachrichten, Am Markt 23, Tel. 04841/89650.