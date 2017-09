Abschied von Propst Bronk : Klug, umsichtig und christlich

vergrößern 1 von 1 Foto: inke raabe 1 von 1

von hn

erstellt am 26.Sep.2017 | 09:00 Uhr

Mit großer Dankbarkeit und viel Anerkennung verabschiedeten sich Kollegen und Weggefährten von Propst Dr. Kay-Ulrich Bronk. Neun Jahre lang war er Vorsitzender des Kirchenkreis-Rates sowie Chef der Verwaltung im Kirchenkreis Nordfriesland – und hat dabei wichtige Entscheidungen vorangebracht. Darüber hinaus, das wurde deutlich, schätzten viele Bronk als überzeugenden Geistlichen mit hoher theologischer Fachkompetenz. In einem feierlichen Gottesdienst entband Bischof Gothart Magaard ihn von seinen Pflichten und sandte ihn mit Segen in sein neues Amt als Direktor des Predigerseminars Ratzeburg.

„Sie haben Ihr hohes Amt klug, umsichtig und christlich ausgefüllt“, sagte Kreispräsident Heinz Maurus beim anschließenden Empfang. Für die Pastorenschaft bedankte sich Hajo Stuck dafür, dass Bronk als Propst immer ein offenes Ohr für seine Pastorinnen und Pastoren, aber auch für die Sorgen und Nöte der Gemeinden gehabt habe.

Ralf Büchner erinnerte im Namen des Kirchenkreis-Rates an wichtige Stationen. „Du hast am Anfang jede einzelne Kirchengemeinde besucht“, sagte er. „Das war ein Auftakt, an den wir uns gerne erinnern.“ In Bronks Amtszeit sei außerdem die Fusion der Kirchenkreise Südtondern, Husum-Bredstedt und Eiderstedt zum Kirchenkreis Nordfriesland gefallen. Die Verwaltungen wurden schließlich in Breklum zusammengeführt, das Kita-Werk wurde aufgebaut und gestärkt, das Fortbildungsprogramm „Mitarbeiter qualifiziert führen“ habe nordkirchen-weite Bedeutung gewonnen. Ein Herzensanliegen sei für den scheidenden Propst überdies die Regionalisierung und die Gebäude-Strukturplanung gewesen.

Dass Kirche zu leiten in dieser Zeit eine Herausforderung ist, wurde schon bei der Predigt Bronks in der St.-Willehad-Kirche deutlich: „Kirche ist auf dem Weg in die Minderheit“, sagte der Theologe, „das ist die schmerzliche Wahrheit, die uns verordnet ist.“ Nichtsdestotrotz gelte es, zuversichtlich nach vorne zu sehen: „Wir werden kleiner, aber wir können trotzdem besser werden.“

Kay-Ulrich Bronk war nach dem Vikariat in Hattstedt zunächst Pastor in Hamburg-Langenhorn und ab 1995 Seelsorger der Christuskirchengemeinde Niebüll. Bereits von 2000 bis 2002 war er pröpstlicher Stellvertreter in Südtondern. Von 2002 bis 2008 leitete er das Christian-Jensen-Kolleg in Breklum. Seit dem 1. Oktober 2008 war er zunächst Propst des Kirchenkreises Südtondern. Seit Mai 2009 leitete er gemeinsam mit seinem Kollegen Jürgen Jessen-Thiesen den Kirchenkreis Nordfriesland.