Efkebüll : Klootstockspringer-Teams gesucht

Das 11. Efkebüller Klootstockspringen steigt am Sonnabend (29.) bei einem öffentlichen Grillabend auf der Festwiese bei Willi Volquardsen. Vorbereitet haben das Event die Freiwillige Feuerwehr und der Dörpsvereen Efkebüll. Am Klootstockspringen (und weiteren Wettbewerbsdisziplinen) können Vereine und Interessierte teilnehmen, wenn sie eine Mannschaft mit drei Personen bilden. Die Teilnehmergruppe sollte sich einen Namen, ein Motto geben, und sich auch entsprechend „ausstaffieren“. Der originellsten Mannschaft wird ein Sonderpreis überreicht. Für Kinder ist ein betreuter Spiele-Parcours aufgebaut. Die Veranstalter hoffen auf viele Teilnehmer sowie große und kleine, junge und ältere Besucher. Beginn (Vorbereitung) des Klootstockspringens ist ab 19.30 Uhr. Nur noch heute können sich die Klootstockspring- Mannschaften anmelden, und zwar per E-Mail unter info@doerpsvereenefkebuellev.de oder telefonisch bei Volker Weinreich (04674/962056), Paul Christiansen (0178/2974177), Jan Oechsler (0151/23029814) oder Conny Kehl-Batze (04672/776006).



erstellt am 25.Jul.2017 | 09:00 Uhr