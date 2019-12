Moratorium des Sozialministeriums : Klinikum Nordfriesland: Sind die Umbauten gefährdet?

Ob das Moratorium des Gesundheitsministeriums das Klinikum Nordfriesland trifft, scheint unklar.

von Friederike Reußner

27. Dezember 2019, 16:41 Uhr

Nordfriesland | Mit der Modernisierung des Klinikums Nordfriesland sollte es 2020 eigentlich losgehen: Für mehr als 80 Millionen Euro ist in den kommenden Jahren für das Husumer Krankenhaus ein neuer Flügel mit 100 Betten und einem Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach geplant. Parallel dazu werden die Sanierung und Modernisierung des Niebüller Krankenhauses und die Modernisierung des Regionalen Versorgungszentrums in Tönning für zusammen weitere 13 Millionen Euro vorbereitet.

Nun aber hat das Sozialministerium eine Überprüfung aller Investitionsprojekte in den Kliniken im Lande beschlossen, für die noch keine Fördermittel-Bescheide vorliegen. Betroffen sind landesweit 37 Projekte. Bis Mitte 2020 soll ein neuer Plan erstellt werden, bei dem die Vergabe von Mitteln an Qualitätskriterien und Versorgungsrelevanz geknüpft werden (wir berichteten).

Weiterlesen: Schleswig-Holstein fördert künftig nur noch ausgewählte Kliniken

„Ob davon das Klinikum Nordfriesland betroffen ist, ist aufgrund der umfangreichen Urlaubsabwesenheiten zwischen den Tagen noch nicht zu erfahren“, sagte der Pressesprecher des Klinikums Nordfriesland, Michael Mittendorf. „Vor Weihnachten liefen alle Planungen für die in Husum und Niebüll anstehenden Bauprojekte in Abstimmung mit dem Land Schleswig-Holstein ganz normal.“ Ebenso seien erste Maßnahmen für die Umsetzung der Projekte erfolgt: Von ersten Abrissarbeiten in Tönning bis hin zu notwendigen Umzügen in Husum.

Selbst wenn Nordfriesland von dem Moratorium betroffen sei, wäre damit ja noch keine Aussage über die Förderfähigkeit der Projekte getroffen. Das Stellen von Anträgen für Projektfördermittel sei etwas ganz Normales und genauso ist auch die kritische Prüfung dieser Anträge nichts Außergewöhnliches.

Zuversicht

„Unsere geplanten Projekte dienen der zukünftigen Ausbildung von dringend benötigtem Fachpersonal und der Versorgung der Bevölkerung an der Westküste auf hohem und modernem Niveau. Mit den Baumaßnahmen werden zum Teil Strukturen ersetzt, die 50 Jahre alt sind“, so Mittendorf. „So diese Überprüfung ansteht, sind wir sehr optimistisch, dass wir zu den ,auserwählten’ Kliniken zählen werden.“

Letztere Einschätzung kann das Ministerium in Kiel heute weder bestätigen noch verneinen: „Mögliche Ergebnisse und damit Auswirkungen auf einzelne Kliniken sollen bis Mitte 2020 absehbar sein“, schreibt Ministeriumssprecher Christian Kohl auf Anfrage unserer Zeitung.