Ausbildung in Nordfriesland : Klinikum Nordfriesland bildet Bachelor-Studierende aus

Die Ausbildung zum Physician Assistant (PA) ist ein dualer Bachelor-Studiengang in Zusammenarbeit mit der Europäischen Fachhochschule Rostock.

Avatar_shz von hn

21. Juni 2020, 17:39 Uhr

Das Klinikum Nordfriesland hat seit kurzem mit der Etablierung eines medizinischen Assistenzberufes, dem Physician Assistant (PA), Neuland betreten. Diese Ausbildung ist als dualer Bachelor-Studiengang in Zusammenarbeit mit der Europäischen Fachhochschule Rostock berufsbegleitend angelegt.

Anika Hansen und Kathrin Dierks-Rahn werden in dieser Funktion erstmals in der Klinik Husum eine Schnittstelle zwischen Pflege- und Funktionsdienst und dem Ärztlichen Dienst bilden. Sie kommen überwiegend in der Inneren Abteilung unter Leitung von Chefarzt Dr. Nils-Lennart Saß und in der Kardiologischen Abteilung unter Leitung von Chefarzt Dr. Christian Nottebrock zum Einsatz, werden aber im Rahmen ihres Studienplans auch andere Fachbereiche durchlaufen und Erfahrungen sammeln. Für beide Physician Assistants ist das Klinikum Nordfriesland aus ihrer vorherigen Beschäftigung schon seit einigen Jahren wohlvertraut. Sie erfüllen aufgrund ihrer abgeschlossenen Berufsausbildung im Gesundheits- beziehungsweise Pflegebereich die Voraussetzung zu diesem dualen Studiengang.

In Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels in Arzt- und Pflegeberufen möchte das Klinikum neue Perspektiven sowie praktische Fertigkeiten im Bereich der medizinischen Akutversorgung vermitteln. Für die Gesundheitsfachberufe bietet der Studiengang eine berufsbegleitende Weiterqualifizierung mit der Übernahme neuer Tätigkeitsbereiche. Angefangen bei Routine-Untersuchungen und -Befundungen führen sie die entsprechenden Patientenaufklärungen durch und verfassen bisweilen sogar Arztbriefe. Der Studienschwerpunkt liegt auf dem Erwerb medizinischer Kompetenzen, organisatorischer Abläufe, vielschichtiger Dokumentationspflichten sowie von Führungsprozessen.

Anika Hansen und Kathrin Dierks-Rahn „freuen sich auf die neuen vielseitigen Herausforderungen und auf die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Berufsgruppen“. Vor ihnen liegen sechs spannende und arbeitsreiche Semester. Als „Wegbereiter“ in der Klinik Husum seien sie sich ihrer Verantwortung und den Erwartungen sehr bewusst, teilte das Klinikum mit.