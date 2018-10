Auszeichnung : Klinikum Nordfriesland als „wertvoller Arbeitgeber“ ausgezeichnet

Ein Wirtschaftsmagazin zeichnet Unternehmen aus, die von den Bürgern als „besonders wertvoll für das Gemeinwohl“ eingeschätzt werden.

von hn

14. Oktober 2018, 16:48 Uhr

Das Magazin Wirtschaftswoche hat eine bundesweite Befragungen durchgeführt, welchen Arbeitgeber die Bewohner einer Region als „besonders wertvoll für das Gemeinwohl“ einschätzen. Für den Landkreis Nordfriesland wurde dabei das Klinikum Nordfriesland als die wertvollste Einrichtung für das Gemeinwohl in der Region gewählt. Die Direktorin für Personal und Recht und Prokuristin des Klinikums Nordfriesland, Renate Frischkorn, freut sich über das sehr erfolgreiche Abschneiden ihres Unternehmens: „Das ist ein gutes Signal, auf dem begonnenen Weg weiterzumachen und das Vertrauen der Bewohner in unsere Einrichtungen nach besten Kräften weiter zu stärken. Ebenso ist es für Bewerber ein gutes Zeichen, wenn die Einrichtung, bei der man seine berufliche Karriere entwickeln will, fest in der Region verankert ist und dies die Bevölkerung auch würdigt.“

Befragt wurden zwischen 100 und 500 Bürger in der Region. Eine Einbindung der untersuchten Unternehmen fand nicht statt. Überdurchschnittlich bewertete Unternehmen erhielten die Auszeichnung „Wertvoller Arbeitgeber“, über die sich nun das Klinikum Nordfriesland freuen darf.