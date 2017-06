Mängel am Vorzeige-Deich : Klimaschutz-Deich auf Nordstrand: „Alle wussten, dass da Steine drin sind“

vergrößern 1 von 1 Foto: Fotos (2): Udo Rahn 1 von 1

Nordstrand | Wie kann es passieren, dass ein 32 Millionen Euro teurer Vorzeige-Deich so gebaut wird, dass er drei Monate später nachgebessert werden muss? Wer übernimmt die Kosten dafür, dass derzeit mühsam Steine aus dem Nordstrander Klimaschutz-Deich gesiebt werden? Und wer ist dafür verantwortlich, dass sich überhaupt Steine im Deich befinden? Auf Anfrage des sh:z zeigt sich: Diese Fragen beantwortet man beim Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) und bei der Baufirma Reinhold Meister Wasserbau durchaus unterschiedlich.

LKN-Direktor Johannes Oelerich betont, der Landesbetrieb habe der Baufirma schon während der Arbeiten deutlich gemacht, dass die Qualität des Baumaterials unzureichend sei und dass das LKN erwarte, dass die Mängel, also die Steine, vertragsgemäß beseitigt werden. „Dies geschah aber nur zögerlich“, so Oelerich. Nach Auffassung des Landesbetriebs ist Reinhold Meister Wasserbau auch dazu verpflichtet, die Kosten für die Nachbesserungen zu tragen.

Bei Reinhold Meister Wasserbau zeigt man sich von dieser Auffassung einigermaßen überrascht. Auf Nachfrage erklärte ein zuständiger Mitarbeiter, seine Firma habe von Anfang an darauf aufmerksam gemacht, dass der vorgesehene Kleiboden für den Deichbau nicht geeignet ist. Es wäre aber schlicht kein anderer Boden vorhanden gewesen: „Es ist vertraglich festgeschrieben, dass wir den alten Deich verwenden, in dem ohnehin schon viel Bauschutt lagerte, und zusätzlich Boden aus einer Entnahmestelle am Parkplatz beim Hafen nehmen“, erläutert er. „Dass da Steine drin waren, und dass das nicht das passende Material für den Deichbau ist, haben alle gewusst.“

Weil es aber aufwendiger gewesen wäre, steinfreien Kleiboden von anderswo zur Deichbaustelle liefern zu lassen, sei beschlossen worden, den aktuellen Weg zu gehen – also steinigen Boden zu verbauen und die Steine im Nachhinein heraus zu sammeln. Diese Entscheidung sei in Absprache mit dem LKN getroffen worden. Wer nun die Kosten für diese Extra-Arbeit übernimmt, das sei bisher nicht geklärt. Er schätze, dass sich diese auf 30 bis 40.000 Euro belaufen werden, so der Wasserbau-Mitarbeiter.

Wenn die derzeit laufenden Nachbesserungen abgeschlossen sind, sei das Stein-Problem höchstwahrscheinlich gelöst, sagt LKN-Chef Oelerich: Schließlich müssten nur aus 700 Metern des insgesamt 2,5 Kilometer langen Deiches Steine aus dem Deckwerk entfernt werden. Und anders als bei einer Ackerfläche, die regelmäßig durchpflügt wird, gehe er davon aus, dass im Deich künftig kaum Steine aus dem Inneren nach oben wandern werden. Wenn dann die Mängel beseitigt sind, werde der Deich vom Landesbetrieb abgenommen – bisher, so der LKN-Chef, trage die Baufirma die Verantwortung für das Bollwerk.

Dass dessen Standfestigkeit aufgrund des verwendeten Baumaterials nicht gewährleistet sein könnte, weist Oelerich von sich: „Mir ist wichtig, zu betonen, dass die Deichsicherheit auch jetzt gegeben ist“, so Oelerich. Schließlich sei der Deich so hoch, dass er auch mit einem versteinten Deckwerk Sturmfluten wie die von 1976 sicher abwehren könne.

