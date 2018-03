Nordfriesland : Klimabündnis nimmt Fahrt auf

Der Kreis NF und der Branchenverband watt_2.0 unterzeichnen eine Vereinbarung. Auch die IHK steigt ins Klimabündnis ein.

Auf dem Weg sind sie längst, aber jetzt soll es die zweite Luft geben für den Aufbruch in das neue Energie-Zeitalter: Im Rahmen der New-Energy-Messe in Husum fiel gestern der Startschuss für das Klimabündnis Nordfriesland. Im Beisein von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther unterzeichneten Landrat Dieter Harrsen und der Vorstandsvorsitzende des Branchenverbandes watt_2.0, Ove Petersen, das entsprechende Gründungsdokument. Unter sich bleiben wollen und werden die beiden Partner nicht – im Gegenteil: Möglichst viele Akteure aus Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft sollen sich dem Klimabündnis Nordfriesland anschließen. Und gleich bei der gestrigen Auftakt-Veranstaltung bekundete der Leiter der IHK-Geschäftsstelle Nordfriesland, Michael Lohmann, dass die Industrie- und Handelskammer auf jeden Fall mit im Boot ist.

Vor dem Hintergrund, dass Deutschland seine ursprünglich gesteckten Ziele für 2020 nicht erreichen wird, bekräftigte Ministerpräsident Günther: „Wir müssen mehr Gas geben, um den Klimaschutz voranzubringen.“ Dabei seien gemeinsame Anstrengungen in Bund und Land, aber auch auf regionaler Ebene nötig – „ein tolles Bündnis, um Menschen zusammenzubringen und für den Klimaschutz zu begeistern“, sagte er zur neuen Initiative. Nordfriesland sei die Wiege der Windkraft und nun gelte es, Sektorenkopplung und Speicher-Technologien verstärkt in den Fokus zu nehmen. Und in Sachen Umwandlung von Strom zu Wasserstoff sei Nordfriesland Vorreiter mit der landesweit ersten Power-to-Gas-Anlage.

Landrat Harrsen verwies darauf, dass Nordfriesland mit Blick auf die Energie-Erzeugung schon heute das Ziel für 2020, klimafreundlichster Kreis bundesweit zu werden, erreicht habe. „Aber in Sachen Verkehr und Wärme müssen wir mehr machen, um weiter Vorbild zu bleiben.“ In diesem Zusammenhang verwies er auch darauf, dass sich die Regionale Kooperation Westküste mit den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg und ihren Wirtschaftsförderern sowie der IHK als Energie-Musterregion beworben habe. „Die Westküste ist geeignet, bundesweit Vorbild zu sein für die Energiewende“, betonte Dieter Harrsen: „Und die Partnerschaft mit der Landesregierung ist uns dabei ganz wichtig.“

Während der Landrat darauf verwies, dass zwei Drittel des Kreisgebietes schon heute auf Küstenschutz angewiesen seien, lenkte Ove Petersen den Blick auf das Motto des watt_2.0-Branchentreffs „So rechnet Klimaschutz“ – „Das Thema ist für einen Nordfriesen reiner Selbsterhaltungstrieb – wir müssen was tun“, sagte Petersen bei der noch bis einschließlich morgen laufenden Messe. Dabei wolle der Branchenverband seine Kompetenz und sein Know-how einbringen, zumal noch viel Aufklärungsarbeit nötig sei. Auch gelte es, den Tourismus mit einzubinden. Denn: „Wir wollen Energie nicht nur nachhaltig erzeugen, sondern auch nachhaltig verbrauchen.“

Ganz im Sinne von Dieter Harrsens Klimaschutz-Anspruch: „Wir wollen schneller und besser als andere sein.“