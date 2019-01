Vollerwiek : Klimabündnis NF wirft Fragen auf

Vollerwieks Gemeindevertreter benötigen vor einem Beitritt noch mehr Informationen, zum Beispiel über die Kosten.

von Herbert Müllerchen

04. Januar 2019, 15:09 Uhr

Keine Zustimmung gab es vorerst von den Vollerwieker Gemeindevertreter für einen Beitritt der Kommune zum Klimabündnis Nordfriesland. In der Vorlage wurde das Hauptziel so formuliert: „Ziel des Bündnisses ist die Vernetzung, Unterstützung, Mobilisierung und Beratung von regionalen Bündnispartner in Nordfriesland.“ Weiter soll eine regionale Plattform gebildet werden für gemeinsame klimaschutzbezogene Projekte. Doch wie diese Ziele umgesetzt werden sollen und was das für die Mitgliedsgemeinden eventuell für finanzielle Folgen haben könnte, darüber stehe nichts in der Vorlage, lautete die Kritik der Gemeindevertreter. „Die hier ziemlich schwammig formulierten Ziele werden auf jeden Fall Fachpersonal binden und damit auch Kosten zur Folge haben“, lautete ein Einwand. Und so beschloss das Gremium, dieses Thema noch einmal auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. „Dann müssen aber auch klare Fakten vorliegen“, so Bürgermeister Hans-Jürgen Rosendahl. „Wir sind nicht gegen das Klimabündnis, aber wir benötigen mehr Information, damit wir wissen, was auf uns zukommt und was mit diesem Bündnis verbunden ist.“

Geschlossene Zustimmung fand dagegen die Resolution des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages (SHGT) zur Reform der Kindertagesstätten-Finanzierung, die die Landesregierung plant. Einig war sich der Gemeinderat, dass das derzeitige Finanzierungskonzept langfristig nicht tragbar sei, da es die Gemeinden übermäßig belaste. Doch die beabsichtigte Reform ist bereits in die Kritik geraten, da die finanziellen Mittel des Landes über den Umweg der Kreise an die Träger weitergeleitet, bislang machen das die Gemeinden, und den Kreisen eine stärkere Steuerungsrolle gegeben werden soll. „Dies können wir so nicht akzeptieren“, stellte Rosendahl klar. Auch in der Amtsausschuss-Sitzung habe man diesem Ansinnen des Landes eine Abfuhr erteilt. „In der Resolution wird gefordert, den kommunalen Finanzierungsanteil auf ein Drittel zu senken.“ Ferner schlägt der SHGT vor, dass sich Land und Kommunen künftig die Kosten nach dem Vorbild des Schulwesens teilen soll. Rosendahl: „Das würde dann heißen, dass das Land die Kosten des pädagogischen Fachpersonals abzüglich der Elternbeiträge übernimmt und die Gemeinden die Sachkosten und die Kosten des nicht-pädagogischen Personals.“

Ein weiteres Thema betraf den Breitbandausbau. „Hierzu wird es am 22. Januar im Kirchspielskrug in Welt eine Informationsveranstaltung geben“, kündigte Rosendahl an.