Husum : Kleikuhle: Fünf Ideen für die neue Optik

von Simone Schlüter

erstellt am 24.Sep.2017 | 18:00 Uhr

„Marsch und Watt“, aber auch die „Welle“ sind beim zweiten Rundgang der Jury-Mitglieder herausgeflogen. Damit lagen nur noch drei Entwürfe für die Neugestaltung der Kleikuhle als „Ort der Begegnung“ auf dem Tisch. Denn von sechs angefragten Büros hatten fünf ihre Ideen in einen von der Stadt Husum ausgelobten Wettbewerb eingebracht. Nun hat eine Jury ihren Favoriten ermittelt, der den Titel „Stadtbalkon“ trägt. Doch die Entscheidung, welches der fünf Konzepte weiterverfolgt wird, liegt allein in Verantwortung der Politik. Die Husumerinnen und Husumer haben von jetzt an vier Wochen lang die Gelegenheit, sich selbst eine Meinung zu bilden: Die Entwürfe werden im Rathaus (3. Obergeschoss) ausgestellt.

In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Bauausschusses erläuterte der Leiter des städtischen Bauamtes, Jörg Schlindwein, dass beim ersten Durchgang alle Entwürfe gefallen hätten. Und auch die voraussichtlichen Baukosten „liegen dicht beieinander“: mit jeweils etwa einer Million Euro. Als Ausschlusskriterium war dann nach seinen Worten der Aspekt der Multifunktionalität in den Fokus gerückt: Denn für die Hafentage und andere größere Veranstaltungen wird Platz benötigt. Es sei hart diskutiert worden, erklärte Schlindwein neben den Ausschussmitgliedern auch den zahlreich erschienenen Bürgerinnen und Bürgern im Ratssaal.

Am Ende konnten sich Dr. Ulf von Hielmcrone, Sven-Thomas Schmidt-Knäbel, Jana Loof und Michael Lohmann als Sachpreisrichter mit Bertel Bruun (Landschaftsarchitekt aus Hamburg), Eggert Bock (Architekt BDA aus Rendsburg), Magdalena Müller (Stadtplanerin der Stadt Husum) und Elisabeth Mewaldt (Untere Denkmalschutzbehörde beim Kreis Nordfriesland) als Fachpreisrichter auf den „Stadtbalkon“ als ihren Sieger einigen. Der Entwurf von TGP Trüper, Gondesen und Partner mbH aus Lübeck überzeugte die Jury mit einem „offen und ruhig“ gestalteten Platz, dessen Mitte die Bühne für Feste sowie Musik- und Theaterveranstaltungen oder Public-Viewing sein kann. Gibt es nichts zu feiern, ist ein ebenerdiges, illuminiertes Fontänenfeld Anziehungspunkt für große und kleine Leute. Eingerahmt wird die Kleikuhle von einer begehbaren Bebauung an der Deichstraße – ein Aussichtspunkt für Blicke über Stadt und Hafen – , in die der Aufzug für die barrierefreie Erschließung des Tunnels integriert ist.

Bauamtschef Schlindwein unterstrich, dass es ein „frühes Entwurfsstadium“ sei und bei einzelnen Punkten sicherlich Änderungen angezeigt wären. Beim „Stadtbalkon“ müsste demnach die Treppe zum Tunnel flacher gebaut werden. Auf Nachfrage von Alfred Mordhorst (CDU) zu den Ausgaben für eine bereits vorhandene Liftanlage, erklärte Jörg Schlindwein: „Wir haben im Moment hohe Kosten für den Lift.“ Verbesserungen, die zu einer wartungsärmeren Anlage führen würden, sind deshalb aus seiner Sicht sinnvoll. Eine Bürgerin hakte nach, ob der Tunnel, der von der Kleikuhle zum Hafen führt, mitrenoviert wird. „Der Tunnel wird etwas saniert und bekommt ein besseres Beleuchtungskonzept“, erhielt sie zur Antwort. „Nein, eine Linksabbieger-Spur zum Dockkoog wird es nicht geben, da der Bahnübergang verlegt werden soll“, lautete Schlindweins Antwort auf ihre nächste Bemerkung. Auf Anfrage war bei der Deutschen Bahn (DB) zu diesem Thema zu erfahren, dass erste Gespräche mit der Stadt über eine Eisenbahnkreuzungsvereinbarung laufen. Als Geldgeber gehöre auch der Bund mit ins Boot, erklärte DB-Pressesprecher Egbert Meyer-Lovis. Erst dann könne konkret geplant und ein neuer Standort ausgewählt werden. Meyer-Lovis nannte die Jahre 2020 bis 2023 als möglichen Zeitraum für eine Realisierung dieser Maßnahme.