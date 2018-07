von Anja Werner

31. Juli 2018, 17:14 Uhr

Sie waren schon mehrfach in der Sommerkirche, am Sonnabend, 4. August, wollen sie das Publikum mit ihrer Art, deutsche Klassiker zu spielen, wieder begeistern: die Schauspieler des Theater Furioso aus Berlin. Diesmal darf das Publikum selbst wählen, welche Stücke gezeigt werden. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Kirche in Welt.