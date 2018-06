Auszeichnung für Jugendherberge Tönning : Klassenfahrt zum Meeresgrund

Seit mehr als 25 Jahren kümmert sich die Jugendherberge Tönning um die Umweltbildung und wird einmal mehr dafür ausgezeichnet.

von Ilse Buchwald

06. Juni 2018, 12:00 Uhr

Bereits zum dritten Mal erhält die Jugendherberge Tönning jetzt das Nun-Zertifikat „norddeutsch und nachhaltig“. Damit zeichnet das Land Schleswig-Holstein die Herberge als Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit aus. Sozialminister Dr. Heiner Garg überreicht das Zertifikat am 27. Juni 2018 in Glücksburg persönlich.

Hintergrund der Auszeichnung ist die norddeutsche Partnerschaft Nun: Darin haben sich die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zusammengeschlossen, um jährlich Akteure im Bereich der außerschulischen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zu ehren. Somit gilt das Nun-Zertifikat als Gütesiegel für qualitativ hochwertige Bildungsarbeit. Erstmalig hatte das Konsortium die Jugendherberge Tönning 2008 ausgezeichnet. Jetzt nimmt das Haus am Wattenmeer das Zertifikat zum dritten Mal entgegen. Doch schon seit mehr als 25 Jahren beweist die Jugendherberge Tönning ihre Expertise im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit: Seit 1992 erfüllt sie das Profil einer Umwelt-Jugendherberge. Das Profil haben Häuser im Deutschen Jugendherbergswerk, in denen ökologisches Lernen speziell gefördert wird. So gehörte sie schon damals zu den Vorreitern – als zweite Umwelt-Jugendherberge überhaupt in Deutschland. Außerdem ist die Einrichtung in Tönning seit zehn Jahren offizieller Partner des Nationalparks Wattenmeer. Das Thema Umweltschutz hat in der Jugendherberge folglich einen sehr hohen Stellenwert.

„Wir möchten vor allem mit unseren Klassenfahrt-Programmen junge Menschen für Umwelt und Natur sensibilisieren“, sagt Herbergsleiter Jan-Philip Fiege. „Nur wenn wir die Zusammenhänge verstehen und unser eigenes Handeln hinterfragen, können wir gemeinsam eine lebenswerte Welt gestalten.“

Zu den Programmen, die Schüler in der Jugendherberge Tönning erleben können, gehört die Klassenfahrt „Die Reise zum Meeresgrund“. Innerhalb von drei Tagen erforschen die Erst- bis Viertklässler das Wattenmeer mit allen Sinnen – begleitet von der Umweltpädagogin der Jugendherberge. Eigene Muschelfunde können die Kinder im Wasserlabor der Jugendherberge genau unter die Lupe nehmen. Ferner setzen die Nachwuchsforscher ihr neues Wissen ein und entwickeln gemeinsam Aktionen zum Schutz des Meeres, die sie zu Hause weiter verfolgen können.