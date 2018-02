Löwenstedt : Kitze vor dem Mäh-Tod retten

Die Gemeinde Löwenstedt denkt über den Einsatz von Drohnen mit integrierter Wärmebildkamera nach.

von shz.de

27. Februar 2018, 10:00 Uhr

Etliche Landwirte, Lohnunternehmer, Jäger, Feuerwehrleute und Gemeindevertreter – die meisten waren in mehrfacher Funktion gekommen – lauschten gespannt dem Vortrag von Thomas Carstensen, der in Löwenstedt die Einsatzmöglichkeiten einer größeren Drohne mit integrierter Wärmebildkamera vorstellte. Nun soll die Gemeindevertretung darüber beraten, ob die Anschaffung so eines Gerätes sinnvoll und möglich ist.

Bürgermeister Holger Jensen stimmte mit nachdenklichen Worten auf das Thema ein: „Fast jeder von uns hat es schon erlebt, dass beim Mähen ein Rehkitz unter die Messer geraten ist – trotz aller Vorsichtsmaßnahmen. Es ist inzwischen fast unmöglich, so etwas zu vermeiden, auch weil die Maschinen so groß und schnell geworden sind. Unsere Flächen sind binnen acht Tagen komplett abgemäht. Da haben die Tiere keine Chance mehr, zu entkommen.“ Ein Problem, das Thomas Carstensen zu seiner Herzensangelegenheit gemacht hat. Er berichtete aus den Erfahrungen der Gemeinde Olderup, deren Bürgermeister er ist. Dort haben kürzlich sechs künftige Drohnen-Piloten einen entsprechenden „Führerschein“ gemacht.

Über eine WhatsApp-Gruppe sind sie miteinander im Kontakt, und in der Praxis läuft es dann so: Der Landwirt informiert die Gruppe am Vortag darüber, wann und wo er mähen will. Daraufhin treffen sich vier Leute vor Ort und schicken die Drohne übers Feld: Einer steuert das Gerät mit der Wärmebildkamera an Bord und behält es ständig im Auge, einer blickt konzentriert auf einen Bildschirm und ruft „Stopp!“, sobald er einen verdächtigen Punkt im Feld entdeckt. Beim Umschalten auf das Realbild wird auf dem Display deutlich, ob es sich bei der „Wärmesignatur“ um einen Hasen handelt, der weghoppeln wird, sobald die Maschinen anrollen, oder um ein abgelegtes Rehkitz. „Das wird sich freiwillig um keinen Millimeter von dort weg bewegen“, machte Carstensen deutlich.

Damit niemand das Tier anfassen muss, gehen die anderen beiden Teammitglieder zur „Wildsicherung“ ins Feld: Sie stülpen einen luftigen Korb über das Kitz und sichern sein Versteck mit Weidezaunstangen und einem Wimpel. So erkennt der Fahrer der Mähmaschine den Standort schon von weitem und kann einen großen Bogen darum fahren. Ist das Feld abgemäht, wird der Korb entfernt, damit die Ricke ihr Junges holen und in Sicherheit bringen kann. Das passiert oft binnen kürzester Zeit.

Auf diese Weise wurden in Olderup in der letzten Saison elf Kitze vor dem Mähtod bewahrt, auf einer Fläche von etwa 400 bis 500 Hektar. „Die Drohne schafft in 15 Minuten zehn Hektar“, rechnete Carstensen vor und empfahl, das Gerät morgens vor 9 Uhr und abends nach 19 Uhr einzusetzen, weil nur dann der Temperaturunterschied zwischen dem Tier und seiner Umgebung groß genug ist, um es mit der Wärmebildkamera zuverlässig orten zu können. Das Wichtigste aber sei ein reibungsloser und zuverlässiger Informationsfluss unter allen Beteiligten.

Überzeugt vom Wert dieser Technik hat sich der Kreisjägermeister vorgenommen, möglichst viele Gemeinden vom Kauf einer solchen Drohne mit Wärmebildkamera zu überzeugen. Dabei bringt er auch Finanzierungsvorschläge mit: So könnte die Anschaffung aus den Einnahmen der Jagdgenossenschaft bezahlt werden. Seiner Meinung nach wäre es aber vorteilhafter, wenn die Gemeinde Eigentümer wird und die Drohne der Feuerwehr zur Verfügung stellt, zum Überfliegen von Brandruinen auf der Suche nach Glutnester oder bei der Suche nach vermissten Personen. Im Sinne der Gefahrenabwehr hätten die Bürgermeister als Vertreter der Ordnungsbehörden vor Ort zudem gewisse Rechte, wie das vorübergehende Aufheben geltender Abstandsregelungen zu Gebäuden, Windkraftanlagen oder Straßen. Für den Drohneneinsatz müssten so in der Regel keine Sondergenehmigungen eingeholt werden.

Seine Kalkulation umfasst die Anschaffung der Drohne, die inklusive Wärmebildkamera etwa 4000 Euro kostet, und den Kauf von vier Ersatzakkus á 75 Euro. „Jeder Akku hält etwa 25 Minuten und sollte während des Einsatzes mit Hilfe einer Lkw-Batterie immer wieder aufgeladen werden“, so Thomas Carstensen. Er empfahl, mehrere Personen den Drohnen-Führerschein machen zu lassen, der jeweils mit 380 Euro zu Buche schlägt. Löwenstedts Bürgermeister Holger Jensen bat darum, sich vor Ort ansehen zu dürfen, wie das Ganze in der Praxis funktioniert und versprach, das Thema auf der nächsten Gemeindevertreter-Sitzung vorzustellen.