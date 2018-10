St. Peter-Ording : Kitesurfer in Not

Am Wochenende mussten Rettungskräfte drei Mal an den Ordinger Strand ausrücken, weil Wassersportler drohten, in die offene Nordsee abzutreiben.

15. Oktober 2018, 11:48 Uhr

Gleich drei Mal sind am Wochenende (13. und 14.) die Einsatzkräfte von der DLRG St. Peter-Ording, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei an den Ordinger Strand gerufen worden.

Es herrschte an beiden Tagen ablandiger Wind und Wassersportler drohten auf die offene Nordsee hinaus zu treiben. Aufmerksame Beobachter wählten den Notruf. In allen drei Fällen konnten sich die Kitesurfer selbst aus ihrer Notlage befreien und sich in Sicherheit bringen. Teilweise schafften es die DLRG-Bootsbesatzungen sogar, das Wassersportmaterial aus der Nordsee zu bergen und an die Eigentümer zurückzugeben.

Bei zwei Einsätzen ist längere Zeit mit Allrad-Einsatzfahrzeugen, DLRG-Rettungsboot, Rettungs-Jetski und mit Unterstützung aus der Luft durch den in St. Peter-Ording stationierten Rettungshubschrauber „Northern Rescue Zero One“ gesucht worden, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch jemand im Wasser in Lebensgefahr befindet, teilte die DLRG mit.

„Die Personen konnten im Laufe der Einsätze alle wohlauf angetroffen werden“, erklärte Nils Stauch, Technischer Leiter Einsatz bei der DLRG St. Peter-Ording. „Wir weisen aber nochmals darauf hin, dass bei ablandigem Wind die Gefahr des Abtreibens auf die Nordsee besteht.“ Gerade dann könne man schnell erhebliche Probleme bekommen, wieder zurück an den Strand zu gelangen“, so Stauch.