St. Peter-Ording : Kitesurfer gehen an den Start

Vom 15. bis 19. August finden in St. Peter-Ording die Kitesurf-Masters statt.

von Ilse Buchwald

15. August 2018, 16:00 Uhr

Die letzten Handgriffe sind getan, die Aussteller haben ihre Stände vorbereitet, heute (15. August) können sich noch Teilnehmer anmelden, und dann beginnen um 10 Uhr die Kitesurf-Masters am Strand von St. Peter-Ording. Bis Sonntag (19. August) geht es beim letzten Tourstopp der Deutschen Meisterschaften um Punkte und den Sieg in den Disziplinen Freestyle, Racing und Slalom. Am Ende der Veranstaltung wird der offizielle Titel „Deutscher Meister 2018“ vergeben. Außerdem gibt es ein Bühnenprogramm, eine Kitesurf-Equipment-Messe und Musik am Abend.