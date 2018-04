St. Peter-Ording : Kitesurfer aus der Nordsee gerettet

Der Sportler hatte sich in den langen Leinen des Drachenschirms verfangen und war abgetrieben.

von hem

09. April 2018, 12:00 Uhr

Einsatzkräfte von DLRG und Feuerwehr haben am Sonnabend einen Kite-Surfer aus einer lebensbedrohlichen Notlage gerettet.

Gegen 15.30 Uhr ging ein Notruf vom Böhler Strand bei Rettungskräften, Notarzt und Polizei ein. Eine Anruferin hatte der zentralen Rettungsleitstelle in Harrislee einen in die Nordsee abtreibenden Kitesurfer gemeldet, der von einer Sandbank aus nur noch schwach zu erkennen war. Dazu der Technische Einsatzleiter der DLRG St. Peter-Ording, Nils Stauch: „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Person bereits weit über einen Kilometer entfernt auf der Nordsee und trieb dabei immer mehr in Richtung der benachbarten Seeschifffahrtsstraße ab.“

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Kitesurfer rund eine Dreiviertelstunde in der nur sechs Grad kalten Nordsee geschwommen und sich bei seinen eigenen Rettungsversuchen überdies in den langen Leinen des Drachenschirms verfangen. Ein Zurückschwimmen gegen Strömung und Wind war hiermit praktisch unmöglich geworden.

Die St. Peteraner Feuerwehr ließ zunächst ihr Luftkissenboot zu Wasser und versuchte, mit diesem in Richtung der Person zu gelangen. Aufgrund der sehr weiten Entfernung zum in Not geratenen Kitesurfer musste der Rettungsversuch jedoch abgebrochen werden.

Parallel zu dieser Rettungsaktion machte sich eine Bootsbesatzung der DLRG St. Peter-Ording bereit, um einen speziell für solche Notfälle ausgestatteten Rettungs-Jetski in der auflaufenden Flut zwischen den weit verzweigten Sandbänken ins Wasser zu bringen. Nils Stauch: „Ein zweiter Rettungs-Jetski stand ebenfalls einsatzbereit an Land, um bei Bedarf unterstützen zu können.“

Von zahlreichen Zuschauern verfolgt, nahm die Rettungsaktion an Dramatik zu: Eine DLRG-Bootsführerin preschte in die offene Nordsee hinaus und gelangte mit dem 180-PS starken Wasserfahrzeug nach rund drei Minuten zum Kitesurfer. Es bestand bereits Alarmstufe Rot – denn der Sportler war mittlerweile nochmals weiter auf die offene See hinausgetrieben. Nils Stauch: „Mit dem Rettungs-Jetski konnte unsere DLRG-Bootsführerin den Wassersportler und auch sein gesamtes Kitematerial schließlich sicher an den Strand zurückbringen.“

Der ablandige unbeständige Wind in Verbindung mit der kalten Wassertemperatur sei dem Kitesurfer fast zum Verhängnis geworden, so Stauch. „An diesem Tag hätte man zur eigenen Sicherheit lieber einmal auf das Kitesurfen verzichten sollen und warten müssen, bis die örtlichen Wetterbedingungen besser geeignet sind.“

Nur dank des Notrufes der aufmerksamen Anruferin und der umfangreichen Alarmauslösung durch die zentrale Leitstelle kam die Rettungsaktion überhaupt erst in Gang – und rettete dem Sportler schließlich das Leben.

Im Einsatz: Know-How und schweres Gerät



Die DLRG war mit drei geländegängigen Einsatzfahrzeugen sowie den beiden motorbetriebenen Wasserrettungsbooten und zehn Einsatzkräften vor Ort. Für sie war es in diesem Jahr bereits der 14. Notfalleinsatz – davon der vierte in der Nordsee. Für die Feuerwehr zieht Wehrführer Norbert Bies diese Bilanz: „Wir waren ebenfalls mit drei Einsatzfahrzeugen, unserem Luftkissenfahrzeug und zehn Einsatzkräften am Strand; für uns war das der 30. Einsatz in diesem Jahr.“ Die gesamte Rettungsaktion nahm rund zwei Stunden in Anspruch. Von unschätzbarem Vorteil erwies es sich, dass St. Peter-Ording seit dem 1. November 2017 nach 16 Jahren nunmehr wieder eine an 24-Stunden besetzte hauptamtliche Rettungswache des Landkreises hat. Damit entfallen – sofern der geländegängige Rettungswagen nicht anderweitig im Einsatz ist – längere Anfahrtszeiten aus den Landkreis-Rettungswachen in Garding und Tönning.