St. Peter-Ording : Kitesurf Masters kommen wieder nach St. Peter-Ording

Eine positive Bilanz der Kitesurf Masters in St. Peter-Ording zieht der Veranstalter Choppy Water aus Stein bei Kiel. Das fünftägige Event am Ordinger Strand ist gestern mit dem Finale der Deutschen Meisterschaften zu Ende gegangen. Es wurde an allen fünf Tagen spektakulärer Sport geboten, und die Fahrer konnten in allen drei Disziplinen – Racing, Slalom und Freestyle – ihre Wettbewerbe durchführen. Daneben fand am Ordinger Strand eines der weltgrößten Kite-Testivals statt. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Funsport-Attraktionen, Shoppingständen und Foodcourt rundete das Programm ab. Laut Veranstalter kamen rund 40.000 Funsportfans und Urlauber zu den Kitesurf-Masters. „St. Peter-Ording hat sich damit wieder als perfekter Gastgeber für den wichtigsten nationalen Kitesurf Event präsentiert“, sagt Matthias Regber, Geschäftsführer von Choppy Water.

Alle Befürchtungen im Vorfeld über die Sicherheit und den Schutz des Nationalparks wurden durch das Sicherheitskonzept, das Veranstalter, Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording und das Amt Eiderstedt im Vorfeld abgestimmt haben, positiv entkräftet, so Regber weiter. Die Multivan Kitesurf Masters 2017 haben gezeigt, dass bei einer guten Konzeption und sorgfältigen Planung auch in komplexen Veranstaltungsszenerien Großevents im Nationalpark durchgeführt werden können.

Der Termin für das kommende Jahr steht schon fest: Vom 15. bis zum 19. August 2018 werden die Kitesurfer auf der Nordsee vor St. Peter-Ording um den DM-Titel kämpfen.



von Ilse Buchwald

erstellt am 14.Aug.2017 | 12:00 Uhr