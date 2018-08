Kitesurf-masters in St. Peter-Ording : Kitesurf-Elite kommt nach St. Peter

Vom 15. bis 19. August finden am Ordinger Strand die Kitesurf-Masters statt – mit Kitelife-Village und Unterhaltungsprogramm.

von Ilse Buchwald

11. August 2018, 10:00 Uhr

Das Wetter verspricht schon einmal angenehme Rahmenbedinungen für die Multivan Kitesurf Masters, die von Mittwoch (15. August) bis Sonntag (19. August) am Ordinger Strand ausgetragen werden: Temperaturen nicht über 25 Grad, Sonnenschein und kaum Regen. Der Wind dürfte allerdings noch etwas zulegen. Zum dritten Mal macht das Sportevent in St. Peter-Ording Station. Es ist der letzte Tourstopp der offiziellen deutschen Meisterschafts-Serie im Kitesurfen. In St. Peter-Ording geht es in den Disziplinen Freestyle, Racing und Slalom nach vier Stationen in den Endspurt.

Für die Besucher werden nicht nur spektakuläre Sprünge geboten, sie können sich im Kitelife Village auch über die neuesten Trends auf dem Wasser informieren und manches Gerät auch gleich testen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist dieser Bereich mehr als doppelt so groß, wie der Veranstalter mitteilt, und damit ist es die größte Kitesurftest-Veranstaltung und -messe der Welt, heißt es weiter. Im Kitelife Village präsentieren die Kitebrands ihr 2019er Material.

Neben den Wettbewerben auf dem Wasser und dem großen Kitelife Village wird den Besuchern ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm am Ordinger Strand geboten. Zahlreiche Stände und Buden locken mit einem kulinarischen Angebot und einer bunten Shopping-Meile. Auf der „Whitezu-Wave“ kann man selbst aktiv werden und beim Surfskaten das Gefühl des Wellenreitens am Strand erleben. Im Zentrum des Villages befindet sich die Bühne. Mit täglichem Surfer-Talk, Surfer-Yoga und Live Acts ist nicht nur für Entertainment gesorgt, sondern auch Eigeninitiative ist gefragt. Das Musikprogramm mit Live-Bands und DJs lädt abends zum Tanzen ein.

Geöffnet hat das Event am Mittwoch (15.) und Donnerstag (16.) von 10 bis 22 Uhr, am Freitag (17.) und Sonnabend (18.) von 10 bis 0.30 Uhr sowie am Sonntag (19.) von 10 bis 17 Uhr. Info unter www.kitesurf-masters.de.