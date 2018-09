Gemeinden in Nordfriesland : Kitas bereiten Kopfzerbrechen

Die Finanzierung des Kita-Ausbaus bringt viele Kommunen in finanzielle Schwierigkeiten – auch in Nordfriesland.

Der weitere Ausbau der Kindertagesstätten (Kita) wird vom Gesetzgeber gefordert und ist gesellschaftlich auch gewollt. Aber die Mammutaufgabe bringt immer mehr Kommunen an ihre finanziellen Leistungsgrenzen. Diese schwierige Situation war daher auch ein bestimmendes Thema der Mitgliederversammlung des Gemeindestages Nordfriesland und der Bürgermeister-Dienstversammlung des Kreises Nordfriesland in Drelsdorf.

Nach dem Motto „Wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen“ pocht Thomas Hansen auf Einhaltung des Konnexitätsprinzips. Der neue Vorsitzende des Gemeindetages Nordfriesland – der Viöler Amtsvorsteher wurde im Drelsdörper Krog einstimmig zum Nachfolger von Hans-Jakob Paulsen bestimmt – krtisierte deshalb: „Die geben uns die Aufgaben, aber nicht genügend Geld dafür.“

Im Bereich der Kinderbetreuung sei in der Tat etwas gewaltig aus dem Ruder gelaufen, bestätigte Jörg Bülow, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages (SHGT). „De facto hat sich der Bund aus der Kita-Finanzierung zurückgezogen und lässt damit Länder und Kommunen im Stich“, monierte er. Viele Gemeinden müssten seit Jahren mehr als die Hälfte der Kosten für den Ausbau selbst tragen. Entsprechende Förderprogramme sind teilweise mehrfach überzeichnet: In Nordfriesland gibt es laut Landrat Dieter Harrsen drei Mal so viele Anmeldungen wie bedient werden können.

„Die Gemeinden sind bereit zu einer großen Kita-Reform“, signalisierte Bülow an die Adresse der Kieler Regierungskoaltion, die sich vorgenommen hat, das System der Kita-Finanzierung neu zu ordnen. Dieses sei zurzeit kompliziert, unübersichtlich und komplett unterfinanziert. Ziel muss nach Aussagen Bülows sein, den Finanzierungsanteil der Kommunen wieder zu senken – durch eine neue und faire Kostenaufteilung, zum Beispiel analog zur Schulfinanzierung. Das aber, so der Geschäftsführer, werde nur möglich sein, wenn Land und Bund mehr Geld ins System geben.

Angesichts der Tatsache, dass bundesweit noch Betreuungsplätze fehlen, geht die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow davon aus, dass auch der Bund künftig mehr Mittel zur Verfügung stellen muss. „Das, was bisher kommt, ist wirklich nicht zufriedenstellend.“

Zurückhaltend reagierte Jörg Bülow auf das Anliegen aus der Runde, im Sinne der Inklusion mehr Gelder aufzuwenden, um auch die Gruppengrößen zu reduzieren. Vorrangiges Ziel müsse es nach seinen Aussagen sein, in Schleswig-Holstein flächendeckend die volle zweite Fachkraft pro Gruppe – statt bisher eineinhalb Kräfte – zu etablieren. Im Vorgriff auf die für 2020 angepeilte Kita-Reform wolle das Land bereits im nächsten Jahr eine erste Anpassung vornehmen. Freilich dürfte es noch eine große Herausforderung werden, das nötige Personal zu finden, merkte Thomas Hansen mit Blick auf bestehende Probleme an.

„Man merkt, dass uns die Kita-Finanzierung in den Gemeinden um die Ohren fliegt“, bestätigte der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Jensen. Ziel der Regierung sei es, das Finanzierungssystem zu vereinfachen und mehr Geld reinzugeben. Er sieht die Kieler Pläne auf einem guten Weg, wobei es nicht in erster Linie darum gehe, die Kitas beitragsfrei zu gestalten, sondern qualitativ zu verbessern – mit Schwerpunkt beim Personal.

Landrat Harrsen stellte in Aussicht, dass über das Kita-Thema im Vorgriff auf den Kreis-Etat für 2019 und mit Blick auf die künftige Höhe der Kreisumlage auch im Rahmen der internen Strukturkommission mit Vertretern des Gemeindetages, der Kreisverwaltung und -politik gesprochen werden kann. Ein möglicher Diskussions-Ansatz: Der Kreis Nordfriesland erhöht seinen Kita-Betriebskostenzuschuss von sechs auf zehn Prozent.