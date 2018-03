Bredstedt : Kitaplätze reichen nicht mehr aus

Das ehemalige BMX-Gelände an den BGS-Blocks ist Standort-Favorit für einen möglichen Kindergarten-Neubau . Die Stadtvertreter beraten das Thema am Donnerstag.

von Stephan Bülck

16. März 2018, 07:00 Uhr

Wenn die Stadtvertretung am Donnerstag (22.), 19.30 Uhr, im Amtsgebäude tagt, werden die Kommunalpolitiker sich mit dem möglichen Bau eines vierten Kindergartens beschäftigen. Möglicher Standort: das nicht mehr genutzte BMX-Gelände.

Ausführlich diskutierten die Mitglieder des Bauausschusses unter Vorsitz von Wolfgang Kinsky das Thema. Dabei wurde deutlich: Bredstedt steckt in einer Zwickmühle: Die Stadt ist einerseits Bedarfsempfängerin, andererseits aber auch verpflichtet, genügend Krippen- und Kitaplätze vorzuhalten, um den Rechtsanspruch der Eltern zu erfüllen.

Schon im November hatte die Leiterin der ADS-Kindertagesstätte in Bredstedt darauf hingewiesen, dass die Betreuungsplätze ab 2019 nicht mehr ausreichen würden. Anhand der Geburtenzahlen und Anmeldelisten ergebe sich ein Bedarf von zwei Krippengruppen (zwei mal zehn Plätze) sowie zwei Regelgruppen (zwei mal 20 Plätze).

Bürgermeister Knut Jessen verwies in der Ausschuss-Sitzung auf den starken Zuzug junger Familien – und die U-3-Betreuung, die es früher so nicht gegeben habe.

Bevor das Thema Neubau aufkam, hatten sich die Verantwortlichen mit Alternativen auseinandergesetzt. Dabei wurde auch die Möglichkeit einer Erweiterung der bestehenden ADS-Einrichtung in der Westerstraße geprüft. Nötig wären allerdings zusätzlich 700 bis 750 Quadratmeter an Nutzfläche. Doch selbst, wenn benachbarte Grundstücke zur Verfügung stehen würden – was nicht der Fall ist – wäre der Platz nicht ausreichend. Von der jetzt schon prekären Parkplatz-Situation vor Ort ganz zu schweigen, machte Jessen deutlich. „Eltern aber sind verpflichtet, ihre Kinder persönlich im Kindergarten abzugeben.“ In der Westerstraße jedoch seien die Park-Kapazitäten erschöpft. Auch ein zweites Stockwerk komme nicht in Frage: Der Platzbedarf wäre damit nicht gedeckt, zudem das Gebäude dann nicht mehr barrierefrei. Fazit – das hatte ein Ortstermin mit der Heimaufsicht des Kreises und dem Architekten Andreas Lundelius im Februar ergeben: Dieser Standort sei für eine Erweiterung nicht geeignet.

Auch die Grundschule biete da keine Lösung, so der Bürgermeister. Werden die Kindergartenkinder eingeschult, sei damit zu rechnen, dass auch der Platzbedarf auch hier wieder steige. Idealer Standort für ein neues Kindergarten-Gebäude sei das – auch von der Heimaufsicht des Kreises – favorisierte BMX-Gelände.

Aufgeworfen wurde in der Ausschuss-Sitzung nun, ob und wie sich das Projekt nach Abriss der BGS-Blocks auf den Verkauf der Grundstücke auswirken würde. Denn die Fläche des ehemaligen BMX-Geländes falle für die Wohnbebauung dann weg, so ein Einwand aus dem Gremium. Dabei habe man die Mischkalkulation mit eben diesem Platz gemacht.

Knut Jessen verwies dazu auf die Attraktivitätssteigerung, die das neue Baugebiet erfahre, wenn der Kindergarten gleich um die Ecke liege. Und er verwies wie andere Ausschussmitglieder auf die Möglichkeit, das Geld über die Grundstückspreise wieder hereinzuholen. Jessen: „Hier gibt es Gestaltungsmöglichkeiten. Das rechnet sich auf.“ Der Staat schreibe einen Rechtsanspruch auf Kita-Plätze vor, also habe er auch die Pflicht, diese zu refinanzieren. So sei bei einem Neubau mit 1,3 Millionen Euro an Zuschüssen zu rechnen. „Man wird uns nicht im Regen stehen lassen.“ Der Kindergarten sei Teil der Daseinsvorsorge.

Keinen Diskussionsbedarf gab es zu dem Vorschlag des Architekten Andreas Lundelius. Er präsentierte erstmals öffentlich einen Vorentwurf für ein Gebäude, nachdem es bereits Anfang Februar einem kleinen Gremium unter Teilnahme der Heimaufsicht des Kreises vorgestellt worden war. Er sieht einen ebenerdigen Bau mit Räume für jeweils zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen – insgesamt 60 Plätze vor – inklusive Schlaf- bzw. Frühförderungsbereiche, Toiletten, Küchen und Essräume. Beide Gebäude-Einheiten sind durch einen Trakt für Personalräume sowie den Eingang voneinander getrennt. Als Parkplatz könne man die benachbarte, bereits bestehende Fläche der Blocks nutzen. Die Gesamtkosten für den Neubau würden etwa 2,5 Millionen Euro betragen.

Zu einem Beschlussvorschlag für die Stadtvertretung kam es nicht. Christian Schmidt (CDU): „Ich bin für diese Pläne, und es gibt keine Alternative dazu. Aber ich möchte sie noch einmal in die Fraktion mitnehmen.“ Daran änderten auch Hinweise von Mitgliedern anderer Fraktionen, Problem und Pläne seien hinlänglich bekannt, nichts. Horst Deyerling (Pro Bredstedt) räumte ein, die Pläne seien alternativlos, und Johanna Christiansen (SSW) erklärte: „Es ehrt die Kollegen, bei 2,5 Millionen Euro zu zögern. Aber wir haben 60 Anmeldungen. Die Eltern wiegen sich in Sicherheit, dass sie einen Platz bekommen. Ich appelliere, es dringend zu machen.“