Bargum : Kita-Plätze: Ein Ziel – viele Wege

Die Gemeinden diskutieren derzeit sechs mögliche Konzepte.

von Stephan Bülck

20. April 2018, 09:00 Uhr

Ein Sachstandsbericht zum Thema Kindergarten-Neubau in Langenhorn bildete den ersten großen Tagesordnungspunkt in der Gemeindevertretersitzung. Der Bedarf sei groß, erklärte Bürgermeister Bernd Wolf. „Zwei Krippengruppen und zwei zusätzliche Kindergartengruppen werden benötigt.“ Die Räumlichkeiten des evangelischen Kindergartens in der Nachbargemeinde aber seien ausgeschöpft. Einer der Gründe für den gestiegenen Bedarf: „Die Verweildauer der Kinder in der Einrichtung ist im Gegensatz zu früher durch die Ü3- und U3-Gruppen länger geworden.“

Sechs verschiedene Konzepte würden derzeit in den Gemeinden (Lütjenholm, Ockholm, Bargum und Langenhorn), die in Langenhorn ihren Nachwuchs unterbringen, diskutiert. Ein Anbau an die bestehende Einrichtung „Tausendfüßler“ in der Schoolstraat, seit 2010 unter der Trägerschaft des Evangelischen Kita-Werkes Nordfriesland, gehöre dazu. Hier könne allerdings mangelnder Platz ein Problem werden, berichtete Wolf. Eine Option sei auch die Nutzung des alten Traktes der benachbarten Friedrich-Paulsen-Schule mit der alten, durch den TSV frequentierten Turnhalle. Für denkbar halte man ein neues Konzept hinter der Mehrzweckhalle, und auch das Areal, auf dem einst das in den 1960er-Jahren errichtete Lehrschwimmbecken (12,5 mal 25 Meter) der Schule befunden hatte, sei eine Option. Diskutiert werde auch ein Anbau an das im Redlingsweg befindliche Haus „Nordstern“, Träger ist ebenfalls das Kita-Werk Nordfriesland. Letzteres sei eher nicht sinnvoll, so Bernd Wolf. Begründung: „Das Gebäude Nordstern ist abgängig.“ Der Sanierungsstau des mehr als 40 Jahre alten Gebäudes sei einfach zu hoch.

Entschieden sei noch nichts, Gemeinden und Kirche berieten noch, so Wolf. Doch der Trend gehe seinen Beobachtungen nach eher in Richtung eines Neubaus im Redlingsweg – auf dem Platz der jetzigen Einrichtung. Die Kosten werden grob auf etwa 3,3 Millionen Euro geschätzt, ein Förderantrag sei vorsichtshalber schon einmal gestellt worden. Die Höhe eines möglichen Zuschusses sei aber noch unklar. „An Kitas werden heute erhöhte Anforderungen gestellt“, erinnerte der Bürgermeister. Würde ein Kindergarten-Neubau mit vier Gruppen und zwei Krippen-Gruppen geplant, stünden 1.200 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. „Das würde erst einmal Luft schaffen.“ Wie jedoch die Zukunft aussehe, das könne niemand genau sagen.

Knackpunkt ist und bleibt die Finanzierbarkeit. Bisher wurde der Unterhalt der Kitas nach einem alten Schlüssel gedrittelt: zu gleichen Teilen aufgebracht durch die Eltern, die Gemeinden und die Kirche. So der Plan. Die Realität sehe anders aus, so Bargums Bürgermeister. Das Gro trügen mittlerweile die Gemeinden, die Kirche beteilige sich nur noch mit einem kleinen Teil. Und was die Eltern betreffe: Hier sei ein Maß erreicht, wo nichts mehr gehe. Viele Sitzungen seien noch für eine Entscheidungsfindung nötig.