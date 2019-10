Hattstedt : Kita feiert Jubiläum

Die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür am Sonnabend (26.) in der Arche Noah laufen auf Hochtouren.

07. Oktober 2019, 12:50 Uhr

Hattstedt | Nur noch wenige Tage, dann wird das 20-jährige Jubiläum der Kommunalen Kindertagesstätte Arche Noah gefeiert. Am Sonnabend (26.) soll es im Rahmen eines Tages der Offenen Tür von 11 bis 16 Uhr losgehen. „Wir befinden uns in der finalen Vorbereitungsphase“, berichtete Erzieherin Sarah Bärmann. Sie vertrat die verhinderte Leiterin Carmen Gabriel bei der jüngsten Sitzung des Kindergartenausschusses der Gemeinde Hattstedt. Derzeit werden in der Einrichtung 20 Kinder in der Hasen-Gruppe betreut. In der Spatzen-Gruppe sind es 18, im Mäusenest (Krippe) neun sowie in der Nachmittags-Gruppe 15. Derzeit arbeiten zwei Praktikantinnen mit im Team. Im Frühjahr 2020 werden drei neue einsteigen.

Ausschuss-Vorsitzender Werner Meyer informierte, dass die Aufträge für die Arbeiten zum Bau eines Abstellraumes für die Kita Arche Noah an zwei hiesige Unternehmen vergeben werden konnten. Die Erdarbeiten werden die Gemeindearbeiter vornehmen. Untergebracht werden soll in dem 2,50 mal drei Meter großen Raum der Krippenwagen. Die im Haushalt eingestellten 6000 Euro werden dafür reichen. Die Ersatzbeschaffung der 20 Jahre alten Küche wird in das kommende Jahr verschoben. „Ich gehe von Kosten zwischen 5000 und 6000 Euro aus“, so Meyer.

Schließlich ging es noch um den von der Gemeindevertretung bereits beschlossenen Bewegungsraum für die kommunale Kita Brückengruppe. Der soll inklusive Ausstattung 17.000 Euro kosten. Die Mitglieder des Fördervereins haben, so informierte Meyer, das Ziel, der Kommune soviel wie möglich an Investitionskosten von der Hand zu halten. 5000 Euro sind bereits im Spendentopf. Ein Sponsor würde jetzt 6000 Euro zu den fehlenden 12.000 Euro dazugeben, wenn die Gemeinde den Rest mit 6000 Euro übernimmt. Das werde, so Meyer, so gehandhabt.

Der Betrag sei im Haushalt 2020 eingeplant, ebenso weitere 1000 Euro für die Erneuerung des Fußbodens. Die Maßnahmen sollen im kommenden Frühjahr umgesetzt werden.