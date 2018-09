Hattstedt : Kita-Essenbestellung via Internet

Die Eltern der ausgebuchten Brückegruppe nehmen das neue Angebot gut an.

von rah

05. September 2018, 13:55 Uhr

Die individuelle Kita-Essenbestellung via Internet – in Hattstedt ist das keine Zukunftsmusik mehr. Von den Eltern der gemeindlichen Einrichtung Brückengruppe gibt es dazu durchweg positive Rückmeldungen. Das berichtete Werner Meyer (WGH), Vorsitzender des Hattstedter Kindergartenausschusses erfreut. „Die Online-Bestellung läuft nahezu reibungslos. Das freut uns, denn jetzt hat die Keksdose zum Einsammeln des Geldes in der Kita endgültig ausgedient“, sagte er schmunzelnd.

„Noch sind mit 35 Kindern nicht alle Plätze besetzt. Doch mit dem nächsten Wechsel Anfang des kommenden Jahres ist die Einrichtung mit 42 Kindern wieder ausgebucht“, berichtete er zur Auslastung. Weiterhin ein spannendes Dauerthema bleibe die Finanzierung der Kinderbetreuung. Denn es ändere sich sowohl bei der Kinderzahl als auch von gesetzlicher Seite ständig etwas, führte Meyer aus.

Ansonsten bestimmten Regularien und Berichte die Tagesordnung der ersten Sitzung des Gremiums. Diesem gehören außer Meyer auch Birgit Kox (CDU, stellvertretende Vorsitzende), Tanja Saß, Marten Stöber und Anett Breckwoldt (alle SPD) sowie Kay Siemen und Ilona Dethlefsen (beide CDU) an.

Keine größeren Beanstandungen habe es bei der vor Kurzem erfolgten Hygiene-Begehung durch das Veterinäramt gegeben. „Bis auf ein fehlendes Handwaschbecken und die in die Jahre gekommene Kücheneinrichtung wurde nichts bemängelt. An beiden Kritikpunkten sind wir jedoch bereits dran“, führte der Ausschussvorsitzende aus.

Mit dem Anbau an die Kita (wir berichteten) steht dem Gremium, gemeinsam mit dem Bau- und Planungsausschuss, aktuell auch wieder ein Großprojekt ins Haus. „Die Arbeit hört also nicht auf. Aber wir freuen uns jetzt schon darauf, die neuen Räume einzuweihen“, erklärte Werner Meyer.