Hattstedt : Kita-Erweiterung gerichtet

Im Oktober ist eine Einweihungsparty geplant. Kosten soll der 240 Quadratmeter-Anbau 755.000 Euro.

05. Juli 2019, 15:07 Uhr

Hattstedt | „Wer will fleißige Handwerker sehen“: Stolze Bauherren und fröhliche Kinder begleiteten den Richtspruch der Zimmerleute Sebastian Domeyer und Jürgen Speer (v. l.) am Anbau der Kindertagesstätte Brückengruppe in Hattstedt. Für rund 755.000 Euro entstehen auf 240 Quadratmetern unter anderem zwei Gruppenräume sowie Sanitär- und Personalräume. Fertiggestellt sein soll der Bau im Oktober. „Und wenn es soweit ist, werden wir hier eine richtig große Einweihungsparty feiern“, versprach Bürgermeister Ralf Jacobsen.