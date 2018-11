Breklum : Kita-Anbau wird teuer als erwartet

Unvorhersehbare Kosten belasten die Breklumer Gemeindekasse um zusätzliche 47.000 Euro.

von Udo Rahn

23. November 2018, 15:42 Uhr

Es ist das Los vieler Bauherren, dass sich im Laufe der Bauphase Verteuerungen ergeben. So ist es auch bei dem derzeit noch nicht abgeschlossenen Anbau an die kommunale Kindertagesstätte Breklum. Im Juli 2017 lag, so die Zwischenbilanz von Bürgermeister Claus Lass in jüngster Sitzung des Bau- und Planungsausschusses, die Kostenschätzung bei 545.000 Euro. Die Ausschreibung kam zu einem Ergebnis von 539.000 Euro.

Durch zusätzlich erforderliche Rohbauarbeiten aber kamen weitere 28.000 Euro sowie für Leichtmetall-Arbeiten und unvorhergesehene Aufwendungen weitere insgesamt 14.700 Euro hinzu. „Damit liegen wir 47.000 Euro über dem Planansatz, insgesamt somit bei rund 586.000 Euro“, so Lass. Zudem hätten sich Verzögerungen durch einen schlechter als erwarteten Zustand des Untergrundes sowie im Bereich der Statik ergeben.

Eigentlich sollte das im Frühjahr begonnene Objekt schon im vergangenen Monat fertig sein. „Ich bin froh, dass der Bau wetterfest ist. Der Innenausbau läuft. Meine vorsichtige Prognose ist, dass alles spätestens im Februar 2019 fertig wird“, so Lass. Es ist eine Fläche von rund 240 Quadratmetern entstanden, auf der ein neuer Gruppen- sowie Speiseraum, ein Zimmer für die Mitarbeiter, ferner Funktionsräume entstehen – wie überall im Lande aufgrund erhöhten Bedarfs (wir berichteten).

„Das ist schon eine Hausnummer, ein Viertel mehr Kosten. Ich finde, das muss noch mal näher geprüft werden“, stellte der Ausschuss-Vorsitzende Thorsten Carstensen, fest. „Das werde ich gern noch mal mit dem Architekten durchgehen“, kündigte der Gemeinde-Chef an. Was im kommenden Jahr allerdings noch auf die Kommune zukomme, sei der Bau eines Schlafraumes für die Krippe mit geschätzten 90 000 Euro. Auch diesbezüglich bat der Vorsitzende den Bürgermeister, noch einmal nachzuhaken. Seine Anregung, im Januar 2019 eine Ortsbesichtigung durchzuführen, damit sich auch die neuen Mitglieder ein detailliertes Bild machen können, kam gut an. „Wir sollten uns dann bei der Gelegenheit auch alle weiteren Liegenschaften der Gemeinde ansehen“, so die weitere Anregung des Bürgermeisters. Geprüft werden müsse zudem die Umsetzung einer Überdachung im Eingangsbereich der Einrichtung. Das sei der Wunsch des Mitarbeiterteams gewesen.

Eine weitere Baustelle, so Lass, die ebenfalls in Augenschein genommen werden müsse, ist die Evangelische Kindertagesstätte, in der ebenfalls Baubedarf angemeldet worden sei. Zwei Bäder, Einbau von Fluchttüren und eines Wickelraumes sowie Schallschutzmaßnahmen stünden mit grob geschätzten 56.000 Euro an.

Einstimmig sprachen sich die Ausschuss-Mitglieder auch dafür aus, dem Gemeinderat den Bau einer Umkleidekabine auf dem Schwimmbadgelände an der Grundschule zu empfehlen. Dafür sollten, so der Vorsitzende, sicherheitshalber 10.000 Euro in den Haushalt 2019 eingestellt werden, was noch vom Finanzausschuss befürwortet werden müsse. „Im kommenden Jahr ist das Freibad auch beheizt“, kündigte der Bürgermeister an.