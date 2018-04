Nordfriesland hilft Kindern : Kirchen-Aktion: Kulis sammeln für guten Zweck

Kirchenkreis Nordfriesland und Weltgebetstags-Bewegung starten eine Hilfaktion für Mädchen in einem Flüchtlingscamp.

von hn

22. April 2018, 12:00 Uhr

Filzstifte, Kulis und Textmarker sind überaus nützlich, solange sie gut gefüllt sind. Sobald sie austrocknen oder aufgebraucht sind, taugen sie eigentlich nur noch zum Wegwerfen und belasten damit die Umwelt. Mit der Aktion des Kirchenkreises Nordfriesland und der Weltgebetstags-Bewegung lässt sich aber damit Gutes tun: Pro Stift geht ein Cent an ein Team aus Lehrerinnen und Psychologinnen, das syrischen Mädchen in einem Flüchtlingscamp im Libanon den Schulunterricht ermöglicht. „Ich mag an der Idee, dass sie so viele Aspekte vereint“, sagt Britta Jordan, Referentin für Frauenarbeit im Kirchenkreis. Wer Stifte spendet, tue einerseits Gutes für die Umwelt und weite gleichzeitig seinen Blick für die Probleme, mit denen Geflüchtete in den libanesischen Lagern belastet sind. „Viele der Kinder können noch immer nicht zur Schule gehen. Wir unterstützen ein Bildungshaus, in dem diesen Kindern Unterricht erteilt wird.“ Für 450 Stifte – Kugelschreiber, Gelroller, Marker, Filzstifte, Korrektur-Fläschchen, Füller oder Patronen – könne beispielsweise ein Mädchen mit Schulmaterial ausgestattet werden und sich so eine Tür für eine bessere Zukunft öffnen, so die Diakonin.

In drei Kirchengemeinden stehen Sammelkartons: In der Christuskirche Niebüll (Kirchenstraße 6), in der Friedenskirche Husum (Schobüller Straße 10) und im Kirchenbüro Eiderstedt-Mitte in Garding (Markt 4). Auch Schulen, Kindergärten oder Praxen (Info: www.weltgebetstag.de/) können sich der Aktion anschließen.







Bis Pfingsten (20. Mai) nehmen die drei Gemeindebüros Einzel- und Sammelspenden entgegen. Mehr Information gibt es unter www.kirche-nf.de und bei Britta Jordan, Telefon 04671/6029-924.