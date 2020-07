Friedrichstadt : Kiosk im Treenebad bleibt geschlossen

Bürgermeisterin hofft auf einen Neustart im kommenden Jahr.

28. Juli 2020, 16:59 Uhr

Friedrichstadt | Nachdem der im vergangenen Jahr für die Saison 2019 abgeschlossene Pachtvertrag ausgelaufen war, hatte die Stadt ursprünglich geplant, für 2020 einen neuen Kiosk-Betreiber für das Treenebad zu verpflichten. Doch das hat nicht so ganz funktioniert: „Wir haben gesucht, niemanden gefunden, und als uns dann auch noch Corona einen Strich durch den Saisonstart machte, haben wir angesichts der ohnehin kurz bevorstehenden Modernisierung des Bades (wir berichteten) beschlossen, für dieses Jahr ohne den Kiosk auszukommen“, erklärt Bürgermeisterin Christiane Möller-von Lübcke die Lage.

Zum Glück seien die Wege in Friedrichstadt kurz, so dass sich die Badbesucher bei Bedarf relativ problemlos in der näheren Umgebung mit Getränken und Snacks versorgen können. „Bei dem jungen Mann, der sich derzeit tagsüber in den Kioskräumen aufhält, handelt es sich um einen Rettungsschwimmer, der den Strand im Auge behält und für die Sicherheit vor Ort sorgt“, macht sie noch deutlich.

Wie der Kiosk später aussehen soll und wie der dazugehörige Pachtvertrag ausgestaltet sein wird, soll final geklärt werden, wenn die Zusage des Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) für das von der Aktiv-Region für förderfähig erklärte Projekt vorliegt und die Umsetzung der geplanten Maßnahmen angelaufen ist. „Das wollen wir gerne abwarten und dann sehen, wie sich diese Frage am besten lösen lässt. Wir hoffen, dass wir zur nächsten Saison auch mit dem Kiosk-Betrieb wieder durchstarten können“, so die Bürgermeisterin.