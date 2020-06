Aus dem Amtsgericht Husum : Kinderpornos: Behrendorfer muss 11.200 Euro Strafe zahlen

Verbreitung und Besitz von Kinderpornoogafie: Der Verurteilte beteuert, dass er Frauen kennenlernen wollte.

Husum | „Wenn man in die Gesichter der Kinder schaut, dann sieht man: Das geht gar nicht“, erklärte die Richterin am Amtsgericht Husum. Angeklagt war ein Mann aus Behrendorf. Auf seinem Handy befanden sich 622 „kinderponografische Schriften“, also 622 Bilder, auf denen hauptsächlich Kinder unter 14 Jahren zu sehen sind, die ihre Geschlechtsteile entblößen oder sogar missbraucht werden. Außerdem hatte der Angeklagte in zwei Fällen Bilder an andere Nutzer eines Chats geschickt, sich also auch der Verbreitung kinderpornografischer Schriften schuldig gemacht.

So schickte er unter dem Chatnamen „Mogli M.“ Bilder an einen Nutzer mit dem Namen „das Grauen“ via Whatsapp. Auch einem weiteren Nutzer schickte er Bilddateien. Kennengelernt habe er sie im sogenannten RTL-Chat.

Angeklagte gesteht sofort alle Taten

Er sei da so reingerutscht, beteuert der Angeklagte und gab sogleich alles zu. „Ich dachte, dass ich in dem Chat Frauen kennen lernen kann“, beteuerte er. Er sei nie auf Kinder aus gewesen. Ihm tue das alles leid. Staatsanwaltschaft und Richterin konnten dem nicht so ganz Glauben schenken und hakten nach: „Es sind doch eindeutig keine Frauen auf den Bildern zu sehen“, sagte die Richterin und zeigte dem Angeklagten eines der Bilder. „Und man sieht auch, dass es den Kindern keinen Spaß macht, sie haben doch selber ein Kind“, ergänzte die Richterin. Ob ihm denn bewusst sei, dass das strafbar ist?

Angeklagte antwortet kurz und knapp

Ja, das sei ihm bewusst, antwortete er knapp. Der Angeklagte sagte wenig, ließ alle Fragen über sich ergehen, wirkte beinahe abwesend. „Haben ihnen die Bilder denn gefallen“, fragte die Richtern: „Nein, eigentlich nicht“, anwortete er wieder knapp.

Ominöser Chat

Und auch die Staatsanwältin hakte nach: „Sie haben die Bilder doch verschickt, da geht doch der Impuls von ihnen aus und wo kommen denn die Bilder her, die bei ihnen gefunden worden sind?“ Sie würden aus dem Chat kommen, genauso wie die Personen, denen er die Bilder geschickt habe. Er wisse nicht, wer sich hinter den Namen verberge.

Auch der Anwalt des Angeklagten sprang nochmal für seinen Mandanten in die Bresche: „Er ist in den Chat eingetreten, um Frauen kennen zu lernen“. Zudem sei er einiger „Fakern“ aufgesessen, Männer, die sich als Frauen ausgeben. Dann habe sich das Ganze immer mehr in Richtung Kinderpronografie bewegt, so sei sein Mandant da reingerutscht. Er habe sich aber längst aus den Kreisen zurückgezogen.

Und noch eine Frage drängte sich der Staatsanwältin auf, nämlich die, ob er Hilfsangebote in Erwägung gezogen habe. Schließlich könne ein Konsum solcher Bilder eine Vorstufe sein: „Sie wissen, worauf ich hinaus will?“ Der Angeklagte beteuerte, dass er sich gar nicht mehr in diesen Kreisen bewege und kein Interesse an Kindern habe. „Ich will nicht, dass sie hier bald wieder sitzen“, mahnte die Staatsanwältin.

Allein der Besitz von Kinderpornos ist strafbar

Insgesamt wurde der Angeklagte zu einer Geldstrafe von 11200 Euro verurteilt. Das Gericht erkannte an, dass die Tat zwei Jahre zurückliegt und sich der Angeklagte aus den Kreisen zurückgezogen habe und er ein vollumfängliches Geständnis abgelegt hat. Zudem sei er frei von Vorstrafen. Dennoch mahnte die Richterin: „Je mehr Menschen sich sowas anschauen, umso mehr von dem Dreck wird auch hergestellt.“

Sie könne nicht oft genug betonen, „dass nur der Besitz von Kinderpornografie bereits strafbar ist“. Des Weiteren forderte sie den Angeklagten auf, sich sofort Hilfe zu suchen, sollte er ein Bedürfnis nach derartigen Bildern verspüren. „Stellen sie sich nur vor, dass jemand so etwas mit ihrem Kind macht“, sagt die Richterin in strengem Ton und schloß mit dem Satz: „Kommen Sie bitte nicht wieder.“